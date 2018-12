Sabina o manipulatorjih, o težavah z nogo in denarju

53-letni Sabini je lanska Kmetija prinesla same lepe stvari v življenju, zato se je letos vrnila z novim zagonom. V Kmetiji je doživela vzpone in padce, a pravi, da je večino časa zelo uživala. Po porazu v areni je morala Sabina Mlakar zapustiti Kmetijo, takoj ob odhodu pa nam je zaupala sočne podrobnosti. Kako ste se v resnici imeli na Kmetiji? Jaz sem zelo uživala in se imela res lepo. Narava, kmetija, živali, super mi je bilo.

Kaj je bilo na Kmetiji najtežje?

Poslušati ljudi, ki se prepirajo. Pa da so nekateri govorili, da so lačni in sem se borila za njih, potem ti pa tudi hvala ne rečejo.

Kdo vam je bil najljubši in kdo najmanj? Zakaj?

Vsi po svoje smo posebni, eni manjvredni, drugi večvredni. (smeh) Eni igrajo igro preko trupel, spet drugi kar bo bo. Jaz sem zmagovalka, ker sem bila že drugič na kmetiji in zdaj sem si rekla, da v tretje rado gre. Do zmage! (smeh)

Kdo je največji igralec po tvojem mnenju?

Denis! Kapo dol za vso igro, kako manipulira z ljudmi.



O Denisu ste zamenjali mnenje praktično čez noč in se obrnili proti njemu. Zakaj?

Tekom tekmovanja smo zamenjali kar nekaj družb in nismo več bili z vsemi na istem bregu. In tako je bilo tudi z Denisom. Sem se pač bolj razumela z drugimi. Aneta me je prepričala s svojo zgodbo in sem držala z njo.



Ob obisku sinov na Kmetiji ste komentirali tudi njune brade in da se morata obriti. Zakaj?

(smeh) Ja, preveč jim je brada zrastla. Dva meseca ni bilo mame, da bi ju kregala, da se morata obriti. Ko sem ju zagledala, sem jima rekla: "Mamicu vam vašo ... počakajta, da pridem domov!" (smeh) Šalo na stran, v resnici sem zelo ponosna na njiju in celo življenje sem z njima in mi pomenita vse.

Kakšni so vaši načrti za naprej? Z odhodom na Kmetijo ste izgubili službo, kaj pa zdaj?

Vedela sem, da na dveh stolih ne morem sedeti in sem se odločila za Kmetijo. Lani mi je Kmetija odprla življenje na bolje, me je dvignila v zrak, zato sem si rekla, da me bo letošnja ponesla še višje.

Bi si upali napovedati morebitnega zmagovalca Kmetije?

Jaz mislim, da bo zmagal Franko. Privoščila bi pa Aneti, ker ima dva otroka in bi ji privoščila denarno nagrado.