Sabina v solzah: Jaz zate nisem krava, lahko bi ti bila mama!

Povratnike dodatno prestraši pismo, v katerem so opozorjeni, da se je na posestvu porodil sum o njihov prisotnosti, krivdo pa seveda pripišejo Sabini. "Naredili smo napako, da smo jo vzeli s sabo. Povsem je pretiravala in nas vse za****la," je bil prepričan Miha, Denis pa je dodal: "Vse je pobrala, seveda niso glupi!" A ne vedo, da pravzaprav ta sum ni tako močan in da imajo sodobni kmetje toliko težav drug z drugim, da na morebitno nevarnost, ki preži v gozdu, niti pomislijo ne.

V gozdu pa se odvijala še večja drama, saj je neusklajenost pri ropanju še vedno močno odmevala. Sabina je bila namreč užaljena, da sta jo Miha in Denis tako napadla, ker je narobe razumela nalogo in pokradla preveč, in grozila, da bo šla na posestvo ter vse razkrinkala. "Miha, ni ti bilo treba govoriti takšnih stvari, ker me ne poznaš jaz zate nisem krava, lahko bi ti bila mama!" je hlipala. Medtem ko se je Denis trudil umiriti strasti, pa je Miha izgubljal potrpljenje: "Pa če si vzela še tepih!" je dejal in dodal, da mu je žal, da je prišel v konflikt z njo, "ker očitno ne zna sprejeti opravičila".

Na posestvu je bilo namreč odkritje, da so jih oropali,precej manj šokantno. Niso posumuli, da bi lahko šlo za koga zunanjega, ampak se spraševali, ali ima morda kdo izmed njih skrivno nalogo – Aneta sumi Nika in Franka, ker sta zapustila areno, saj sta "nujno morala dati kravam pit". Anna je napovedala, da bo preiskala vse sobe in pod postelje pogledala, kdo si dela zalogo, nato so skovale načrt, da je hrano najbolje skriti v vreče in zakopati na vrt, nato pa se zdi, da so vsi skupaj pozabili na rop in predvsem na Natalijino svarilo, da "kmetija ni taka, kot se zdi na prvi pogled".

Bolj kot z zunanjimi sovražniki imajo težave z lastno disciplino, saj Franc kot glava družine vstaja prvi, a vsi še dolgo zatem spijo. Čeprav je napovedal, da bo vladal s trdo roko, pa se zdi, da mu to ne uspeva. Ko se sodobni kmetje vendarle zbudijo, v zraku visijo napetosti: vse bolj je vidna delitev na tabora moških in žensk. "Ženske mi gredo vedno bolj na živce, ker se prikazujejo, kot da samo one delajo, našega dela pa ne vidijo," je bil jezen Luka, zato je podal idejo, da bi za en dan zamenjali vloge: fantje bi pospravljali in kuhali, dekleta pa bi postavljala garažo. Dekleta so se strinjala, a v zameno želela Franca, fantje pa so ga rade volje odstopili, saj imajo z njim velike težave, odkar je postal glava družine. "Šerif je postal. Še ene krokodilje škornje mu bom prinesel, da bo lahko šerifa igral," je bil nastrojen Joel.

Napetost med fanti in njim je vse večja, kar lahko ogrozi nalogo. "Če se mi odločimo in ne delamo, ne bo nič narejeno. Franc ne more brez nas," je prepričan Nik, čeprav so dekleta pokazala, da niso od muh. Je pa na takšnem posestvu res vsak par rok nepogrešljiv – in fantje se tega dobro zavedajo.

Za kratko premirje je poskrbel obisk gospodarice Nade, ki jih je pohvalila in seveda dodelila novo tedensko nalogo: morali bodo posejati redkvico in repo, napeljati namakalni sistem in v mlinu urediti sušilnico za zelišča.

Povratniki ves čas dobro opazujejo dogajanje na posestvu, še predobro. "Sabina, ti imaš rit, samo gospodarica ima pa še večjo!" je med drugim opazil vedno nabriti Denis.