Salome se je po 14 letih odzvala na najbolj odmevne trenutke Kmetije slavnih

Ko se je leta 2009 na POP TV začela predvajati posebna sezona Kmetije, v kateri so tekmovali znani obrazi slovenske estrade, je marsikateri gledalec z zanimanjem pogledal, kaj se bo zgodilo. Kmetija slavnih še danes velja za eno bolj odmevnih sezon, zato smo v četrti epizodi spletne oddaje Kmetija: Cela štala gostili Salome.

Salome, ki se je v šovu dokazala za pridno kmetico, ob tem pa je poskrbela za številne komentarje brez dlake na jeziku, je po štirinajstih letih znova obudila spomine na turbulentno dogajanje v šovu in se odzvala na nekatere najbolj odmevne trenutke. Kako se spominja svojega prvega dne na posestvu? Ali ji je žal za ostre komentarje? Kako se spominja dvoboja v moči z La Toyo in kakšno mnenje ima o Arturju Šternu? O tem in marsičem drugem v četrti epizodi spletne oddaje Kmetija: Cela štala.

Kmetijo lahko spremljate med ponedeljkom in petkom ob 21. uri na POP TV ter dan prej na VOYO. Vsak ponedeljek pa na 24ur.com ne zamudite novega dela spletne oddaje Kmetija: Cela štala.