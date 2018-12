Čeprav porotniki odločajo o usodi tekmovalcev finalnega tedna, se jim ti še niso uspeli pokazati v najboljši luči. "Sami taki, ki nimajo pojma, so v finalu. Delat gredo, ko vidijo kamero, sicer pa spijo. Neodgovorni so, lahko bi pokazali več zanimanja," je bila kritična Ksenija, ki je na pripombe, da je sama bila na Kmetiji le en teden, odvrnila. "Jaz sem lahko kraljica tudi, če sem samo tri dni v šovu."

In kmalu so se res zresnili: posestvo je obiskala Natalija. Porotniki so morali izbrati osebo, ki si po njihovem mnenju zasluži postati prva dvobojevalka in skoraj enotno so takoj izbrali Aneto.

A njihov glas je predstavljal le en kamenček, tekmovalci so vseeno lahko izbirali tudi sami. To je člane družine zelo presenetilo in niso bili pripravljeni, poleg tega pa so zaradi narave letošnje Kmetije, ki je polna presenečenj, dvomili, kaj bodo s kamenčki izglasovali. Nekoga, ki se bo boril v areni ali pa bo morda tisti, ki ga bodo izglasovali, šel neposredno v finale.

Tako so zaradi zmede in poskusov taktizranja storili podobno kot vedno do zdaj: kljub glasnemu nasprotovanju Aneti spet niso izbrali nje. Na koncu je kratko potegnil Alex. Sicer je bil izenačen s Fankom, a je imela zaradi izenačenja Sabina kot glava porote zadnjo besedo. Odločila se je za Rusa: "To je najtežje. Rus, pokaži, kaj znaš!"

V pogovoru Francem je povedal, da bi, če bi poslušal čustva, izbral Denisa, če razum, pa eno izmed deklet. Bo torej upošteval čustva ali razum?