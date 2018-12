Samska, a se ji veliko dogaja

38-letna Anna Paynich se je v Kmetijo prijavila zaradi čudovite izkušnje, polne smeha in zabave z novo družino in živalskimi ljubljenčki, kar je navsezadnje tudi dobila. Po vzponih in padcih v Kmetiji je Anna šov zapustila očiščena in vesela. Kako si se v resnici imela v Kmetiji? Lepo. Jaz sem uživala v vsakem momentu in sem se res imela lepo, kljub prepirom. Jaz nimam strahu v življenju. Življenje zajemam z največjo posodo in vlivam upanje tudi prestrašenim. Zdaj ko pogledaš za nazaj, bi kaj spremenila? Ne, ničesar ne bi spremenila. Vse je točno tako, kot se je moralo zgoditi. Zdaj lahko končno poveš o vseh romancah, o katerih se govori, da si jih imela v šovu? Haha, se vprašam, kaj sem sploh slišala o sebi resničnega na Kmetiji (smeh). Smešno in presenečeno je to poslušat in seveda takšna združevanja mene z Rusom, mene s Frankom, mene z Denisom in če se prav spomnim mene z Joelom. Noro. Sicer pa s kom mi niso pripisovali romance? Samo s Francem ne. Si torej samska? Sem samska, ampak se mi dogaja veliko. Bom izbrala, ko bo vsega tega konec. Zdaj je še preveč skoncentrirane energije na kupu. Ko se to pomiri, bo pogled bolj čist ...

Kaj pa tvoj odnos z Zdenko? Na začetku je bil lep, potem pa kar naenkrat sprememba...

Zdenko imam rada in se dobro razumeva. Nobene resnice ni v tem, da sva skregani. Sicer pa so zunaj naši odnosi bolj sproščeni kot v šovu.



Je res, da so se te so Tekmovalci bali? Tudi zaradi tvojih čarovnij ...

Res? Super. To sicer ni bil moj namen. Men je bilo to svetovno, ker lahko to uporabim. (smeh)



V šovu si bila edina, ki ni dobila obiska svojih ljubih oseb, zaradi česar si bila zelo žalostna. Komentar?

Ta trenutek je bil zame odločilen. Energija mi je padla na nulo. Splet okoliščin je namreč nanesel, da je bila mami zelo bolna in ni mogla pripeljati moje hčerkam Anaye. Zdaj sem pomirjena in to je bistveno. Ko je Anaya gledala oddajo, je bila tudi sama potem zaradi tega žalostna, ko me je videla žalostno in sem jo morala pomiriti.



Komu privoščiš zmago v finalu?

Franku, ker je mlad in ima še vso kariero pred sabo. Njemu privoščim ta finančni vložek.



Torej se z sotekmovalci vidiš tudi po koncu šova?

Z Nikom in Aneto nimam stikov, z drugimi pa. Onadva sta umaknjena od nas in prav je tako.



Boš izkoristila prepoznavnost šova in kakšni so tvoji plani za naprej?

Hčerki Anayi sem obljubila izlet v tropske kraje, ampak najprej greva na meditacijo v Stonehenge, nato pa v London. Ni tropsko, bo pa lepo. Sicer pa ja, načrti so veliki, prav tako tudi želje, saj si želim spremembe v življenju. Odpirajo se mi stvari in komaj čakam, da vidim, kam me bo popeljalo življenje.