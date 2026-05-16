Samska Pia Filipčič iz Kmetije na glasbeno sceno

Kmetija je tvoj drugi resničnistni šov, prvi je bil Big Brother. Katera izkušnja ti je bila ljubša in zakaj?

Oba šova imata svoj čar, ampak ljubša mi je bila Kmetija, ker sem se končno lahko pokazala kot jaz - prava Pia.

Iz Big Brotherja si odšla kot zmagovalka, z denarno nagrado si si omogočila spremembo spola, po kateri si zaživela s polnimi pljuči. Kaj pa ti je prinesla Kmetija?

Kmetija mi je prinesla spoznanje, da sem močna, da lahko zdržim vse.

Podrla si rekord v številu mandatov glave družine. Žan Zore je komentiral, da si se načrtno povezovala s tekmovalci, ki so bili ogroženi, in ti so te potem tudi imenovali za glavo. Ali to drži?

Žan Zore je zelo nesiguren fant in karkoli slabega bi rekla o njem, bi bilo z moje strani preveč.

Poslovila si se po mnogoboju v znanju, v katerem sta ti in Juš Čop nabrala enako, a najmanjše število točk. Ali si obžalovala, da nisi kdaj oziroma večkrat prelistala Pratike?

Zdaj ko gledam za nazaj, bi se mogoče lahko večkrat učila, ampak ne obžalujem ničesar, vse se je zgodilo z razlogom.

Ko si izpadla, si bila zelo čustvena, pa čeprav si med tekmovanjem želela pobegniti iz družbe sotekmovalcev, ki so ti šli na živce. Kako gre to dvoje skupaj?

Kljub vsemu sem z osebami delila vsak dan in priznam, da tudi jaz nisem tako preprosta oseba za sobivanje, tako da so bile moje solze na koncu kot del izkušnje, katero sem živela in jo sprejela.

V svojem poslovilnem sporočilu si sotekmovalcem namenila besede, ki so marsikoga zmotile. Žan je po ogledu komentiral, da si bila zmagovalka v pitju kave, Franc pa je omenil še ogledalo, šminke in cigarete. Tvoj komentar?

Franc me je zelo razočaral, ker ga jaz s svojim komentarjem nisem želela ponižati, on pa je pokazal obratno.

Igorju Mikiču si privoščila zmago, saj zagovarjata enake vrednote in ima glavo na mestu. Zanimivo je bilo opazovati, kako sta sprva drug drugemu šla na živce, potem pa sta se bolje spoznala in povezala. Ali Igorju na podlagi vsega videnega še vedno privoščiš zmago?

Na presenečenje vseh je Igor oseba, kateri ne samo da bi ji privoščila zmago, ampak želim ohranjati odnos tudi v zunanjem svetu.

Sama si bila zadovoljna z dosežkom, povedala si, da si presegla zastavljeni cilj. Kako daleč pa si prvotno sploh želela priti?

Želela sem zmagati, ker se ne spuščam v nekaj samo zaradi sodelovanja, ampak sem pa zmagala v srcu.

Ali te je ob ogledu oddaj kaj presenetilo bodisi v pozitivnem ali negativnem smislu?

Iskreno, nehala sem gledati oddaje, ko sem videla, da so za krajo zlatnikov vedeli vsi, tudi Gregor. Sem pristna oseba in sem še vedno želela ohranjati lepo sliko o vseh, imam pa občutek, da če bi gledala dalje, bi to mnenje spremenila.

Če bi zmagala, bi denarno nagrado investirala v svoj posel. Ali je ta še vedno skrivnost in ali boš željo vseeno uresničila?

Pia prihaja na glasbeno sceno. Britney se je upokojila, nekdo mora nadaljevati njeno zapuščino.

Pia Filipčič osebni arhiv

Pia Filipčič osebni arhiv



Odprte so prijave za novo sezono Kmetije. Kaj bi svetovala vsem, ki razmišljajo o tem koraku?