'Sandi je kot podlasica! Hijena! Katastrofa!'

Preden je Aneta izvedela, da nasprotnika v areni lahko izbira samo med ženskami, je glasno napovedala, da bo izbrala Sandija. Pri večerji sta se hudo sprla, ko ga je vprašala, ali bo jezen, ko ga bo izzvala na pratiko. Ker ni vedel, zakaj se je odločila zanj in ga napadla, mu je pojasnila: "Ker nisi pustil ljudem, da se sami odločijo, ko si jim ’filal’ možgane in obljubljal finale! Ali se me bojiš? Ali me ne preneseš?"