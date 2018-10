Sandi je za dvobojevalca izbral Joela

Nezadovoljni Franc se kot glava družine še vedno bori z neposlušnostjo na kmetiji, a tokrat se je odločil za akcijo in v skladu z dogovorom mladino zbuditi. Ko je prispel v mlin in videl, da tudi hlapec in dekla še spita, pa mu je prekipelo: "Kaj bom jaz budil hlapca in deklo, onadva sta tu zato, da se zbudita in opravita svoje delo!"

Če so bili kmetje veseli, da je dvobojevalec postal Sandi, pa so bili ob izbiri Joela precej pretreseni, saj se je vsem prikupil in ne želijo, da odide. "Joel je nasmejan, vsi ga imajo radi, če bo šel domov, bo to spremenilo celotno vzdušje na kmetji. Edino kar si želim je, da če izpade, da za glavo družine ne postavi Nika, ker mi gre na živce že od prvega dneva in si ne predstavljam, da bi moral poslušat njegove ukaze, ker še sebe ne zna kontrolirati," je povedal Franko.

Še večjo napetost pa je na posestvu zakuhal Sandi, ki se je, čeprav je hlapec in ima zato največ dela, odločil, da ne bo delal in se bo raje učil pratiko, ker so ga izbrali za prvega dvobojevalca. Joelu je prekipelo: "Kaj si ti, da nič ne boš delal, če bom jaz, boš tudi ti! Ti se boš učil, jaz bom pa delal? Ni pravično. Če delamo vsi, delamo vsi, če noben, pa noben."

In tudi sodobni kmetje so vse bojl jezni nanj. "Vse skupaj mu je stopilo v glavo. Išče in dela težave, kjer jih ni, ker bi se rad dokazal in imel avto riteto," je dejal Franko.

'Če ne opravi naloge, bo odgovarjal!'

Medtem pa so se povratniki spraševali le eno: kako je z Laro in kdaj se bo vrnila. Zelo jo pogrešajo, tudi Denis, pogovore o njej pa prekine novo pismo, ki jim je prineslo novo nalogo: nekdo izmed njih se bo spet prelevil v trgovca in odšel na posestvo, tokrat pa mora tam tudi prenočiti, hkrati pa mora poskušati ogroziti njihovo tedensko nalogo. Vsi se strinjajo, da spet pošljejo Denisa, saj je najboljši za to nalogo in ne dvomijo v njegovo uspešnost. No, vsi razen Sabine: "Če ne opravi naloge, bo sam odgovarjal za to!"

Poškodba tudi na posestvu

Luka se je s kladivom udaril v prst in v kuhinjo prišel cel kravav in bled. Še dobro, da mu je Anna takoj priskočila na pomoč – mu dala obkladke, oskrbela rano in ga tudi "energetsko dvignila". Kaj se je zgodilo, je v svojem slogu pojasnil Joel: "Zabijal smo planke za garažo in Luka je nadziral Tjašo, ona je pa malo provokativna in je oblekla široke hlače in ko je pogledal gor, je videl fufljico, in revež je vžgal meter mimo deske in meter po svojem prstu. Tako da jaz bi samo prosil naše sotekmovalke, da se malo manj izzivalno oblačijo, ker zelo hitro pride do poškodbe."