Sandijevo sladko maščevanje: 'Upam, da mu bodo žulji pokrvaveli!'

Čeprav se je od nadaljnjega tekmovanja poslovil, pa Sandija čaka še sladko presenečenje: preden odide, se lahko še maščuje tistemu, katerega krivi za svoj odhod. "Tooo! To sem čakal, zdaj bo videl tisti, ki je mene spravil sem, kaj lahko naredi Sandi!" se je razveselil. Seveda je izbral, da se maščuje Francu in ni se držal nazaj: "Ker te nikoli nisem videl v vrtu, boš ta teden samo ti plel, obiral in urejal vrt. Ker te tako veseli delo s traktorjem in orodjem na elektriko, ti prepovedujem uporabo traktorja in uporabo vseh elektronskih pripomočkov za delo."

Dodal je, da upa, da bo Franc imel čisto krvave žulje in zgarane roke in da ga bodo tako bolele, da se v areni sploh ne bo mogel boriti. "Želim da se utrudi, da vidi, kako je bilo nam, ko smo morali delati namesto njega in da vidi, kako je, ko ti delaš in te drugi gledajo," je dejal in sklenil: "Igra se bo končala, ko jaz to rečem, jaz sem še vedno tukaj, maščevanje je moje!" Nato pa je, čeprav si je obetal daljši postanek pri povratnikih, le zapustiti šov.

Čeprav so se prijazno poslavljali, pa so v resnici čutili povsem nasprotno. "Meni je jasno, da tu nimam prijateljev, če bi obrnil hrbet, bi mi Denis pa Sabina prva zabodla nož v hrbet," je dejal, Sabina pa: "Eden manj!" Povratniki so ga z veseljem prečrtali s seznama sodobnih kmetov, ki ga imajo napisanega na koči.

Nič hudega sluteč Franc pa je medtem članom družine prebral Sandijevo pismo: novi glava družine je spet postal Franko. "S tem je potrdil, da je to, kar je tu govoril res in si prislužil kanček mojega spoštovanja. Če je res to, da ni tak, kot jaz mislim, se bo moral še dokazat izven igre, sicer pa sem pozitivno presenečen," je izbiro komentiral Franko. Takoj na to pa seveda izbral hlapca in deklo.