Nina o poškodbi, ki jo je stala superfinala: Ne bi bilo vredno trajnih posledic

Nina Radi je spomladi iskala ljubezen v Sanjskem moškem, našla pa jo je še to isto jesen, a na Kmetiji! Tu je bilo vse prej kot sanjsko: številni različni karakterji na kupu, delo na kmetiji, umazane igre in metanje polen pod noge. Kaj vse se je dogajalo na letošnji Kmetiji, si lahko znova ogledate na VOYO.

A Nina je zmogla – in brez posebnega taktiziranja in povezovanja v klane prišla prav do zadnjega dejanja, superfinala. Tu se je zdelo, da nekako nima energije in prave motivacije, a so bili razlogi, zakaj se ni tako hitro vrtela okoli zavezanih desk in odvijala vrvi, povsem utemeljeni. Zaupala je nekaj podrobnosti iz njene preteklosti, ki pustijo odprtih ust.

Nina, čestitke za celotno Kmetijo. Spodletelo ti je prav v superfinalu. Kakšni so občutki, si pričakovala, da boš prišla tako daleč? Konkurenca je bila močna …

Malo ljudi ve, da sem pred tremi leti utrpela hude raztrganine vezi desnega stopala, zlom petnice, ki mi je po operaciji raka še dodatno obrnil življenje na glavo. Zaradi tega nimam nobene stabilnosti v stopalu in en napačen gib ali to, da bi klecnila na to stopalo, bi lahko bilo usodno za mojo hojo in življenje. Ko sem videla gred (most), preko katerega smo morali nositi vodo v superfinalu, sem se odločila, da ne bom tvegala svojega nadaljnjega življenja in zdravja. Ni ga takega denarja, ki bi mi lahko povrnil že tako močno poškodovano stopalo.

Kakor koli bo sedaj to zvenelo malo čudno, sem zmago zagotovo privoščila Tilnu, kar mislim, da se je videlo. Bila sem tako vesela, kot če bi zmagala sama (smeh). Moj cilj v igri je bil, da pred mano izločim Romano in Tjašo. Ko se je to tudi zgodilo, je moj cilj nekako bil dosežen. Denar ni vse v življenju. Oba z Ambrožem sva imela seveda za favorita drug drugega, če pa en od naju ne bi zmagal, bi zmago privoščila Tilnu. Midva sva že zmagala zase, saj sva v šovu našla ljubezen. Denar pride in gre, prave ljubezni pa mogoče ne najdeš nikoli v življenju.

Občutki ... po moje še sedaj ne dojemam, kako daleč sem prišla. Nisem si nikoli mislila, da mi bo nekaj takega uspelo. Vseeno me je kar nekaj ljudi želelo vreči iz igre, pa jim to ni uspelo. Konkurenca je bila močna, vendar s pravo taktiko lahko prideš zelo daleč, tudi če nisi pripadnik klana, kjer je večje število ljudi, kar jaz nisem bila. Lahko bi se reklo, da sem igro igrala z eno ali največ dvema osebama in to, da sem prišla v superfinale, je res neverjetno.