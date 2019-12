Sara in Tanja pred težko bitko za obstanek, ena se bo morala posloviti

Tanja očitno vendarle goji zamero do Reneja, kajti na vprašanje Natalije Bratkovič , katera izmed njiju si bolj zasluži nadaljevati pot k finalnemu tednu, je odgovorila kar namesto njega: "Ni težko. Sara, glede na to, da si se tako odločil, kakor si se."

Na posestvo pa bodo od današnje oddaje naprej prihajali gostje, ki so jih tekmovalci najbolj nestrpno pričakovali. In prva srečneža, ki bosta končno dočakala obisk svojih najdražjih, bosta JaninTilen Klobasa. Toda njuna mama in babica se bosta ob prihodu zgražali, kajti posestvo bosta našli v velikem neredu.