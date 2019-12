Sara izpadla tik pred finalnim tednom, po preobratu do petčlanske porote

Tik pred finalnim tednom je iz igre za 50.000 evrov izpadla Sara Rutar, ki ji je v tretjem dvoboju zmanjkalo moči. Tekmovalci so morali po areni izbrati pet članov porote, a sta jim načrte prekrižala Danijel Frigelj in Bojan Kermavner.

Danijel dobi moč V pismu, ki ga je našel Danijel Frigelj je pisalo: "Kmalu se bo izbirala porota. V primeru, da ne boš izbran v poroto, kot lastnik teh vrstic, po lastni presoji zamenjaš eno osebo iz porote in zasedeš njeno mesto. V primeru neodločenega rezultata je tvoj glas odločilen." Bil je navdušen in je še z večjim veseljem opravljal jutranja opravila na posestvu, pri tem pa mu je pomagala Marjana Povše. Mimogrede ji je pokazal, kaj je našel, in ji napovedal, da bo v velikem finalu.

Zadovoljni Danijel FOTO: POP TV

Sara in Rene v nezavidljivi situaciji Sara Rutar in Rene Šantić sta se stiskala v postelji, sicer bi ju ponoči zeblo. Reneju se je zdelo neumno, da gre v dvoboj tik pred finalnim tednom, povrh vsega s Saro. Jan je upal, da se bo vrnil Rene, saj je med tekmovalci manj priljubljen in bi ga porota prej poslala domov.

V postelji s sovražnikom FOTO: POP TV

Tekmovalci pohvalijo Saro Borut Gregorič je v areni izpostavil, da Rene ni najbolj deloven, da morda nima toliko znanja, in se sam ne loti dela. Tilen je poudaril, da je Sara za razliko od njega zelo pridna, saj je poskrbela, da so imeli vseskozi obroke na mizi, kar zahteva veliko dela. Sari je privoščil, da se vrne v igro, saj si to bolj zasluži. Jan pa je imel občutek, da bo zmagal Rene.

Tilen je zelo pohvalil Saro FOTO: POP TV

Rene spretnejši Sara se je kot druga dvobojevalka odločila, da se bosta z Renejem najprej pomerila v spretnosti. V igri Pazi se frače sta morala s fračo porušiti tri geometrijska telesa, sestavljena iz lesenih valjev. Rene je bil pri tem veliko bolj uspešen in mu je uspelo prvemu zadeti še zadnji valj.

Rene je bil spretnejši FOTO: POP TV

Sara z znanjem do izenačenega rezultata Drugi je bil dvoboj v znanju, s pravilnimi odgovori sta morala dvobojevalca zbrati devet točk. Sara je bila od drugega vprašanja naprej v prednosti in je uspela zbrati devet točk, Rene je ostal pri šestih. Sara je tako izenačila rezultat, zato sta se morala pomeriti še v tretjem dvoboju.

Sara z znanjem do izenačenja FOTO: POP TV

Sari je zmanjkalo moči O zmagovalcu arene je odločal dvoboj v moči. V igri Pot do zmage sta si na ramena naložila palico, na kateri sta imela dva žakeljčka, težka 5 kilogramov, ter na stopnici zdržati dve minuti. Nato sta morala naložiti še dva žakeljčka, pri čemer sta Renejeva tehtala prev tako 5 kilogramov, Sarina pol manj. V naslednji fazi sta morala naložiti nova žakeljčka in zdržati 2 minuti. Potem ko sta naložila nova žakeljčka, je Rene nosil 45 kilogramov, Sara 30. Na vrsti sta bila še zadnja žakeljčka in zadnja preizkušnja. Preteklo je že več kot 20 minut, ko je Sara le klonila pod težo bremena. Rene je tako postal zadnji udeleženec finalnega tedna Kmetije.

Dolgo se je borila, a na koncu klonila prva FOTO: POP TV

Denis je jokal, Sara je bila ponosna nase Denis je ob Sarinem točil solze, ona pa je povedala, da je dala vse od sebe, da ničesar ne obžaluje in je ponosna nase. Reneju je iz srca privoščila zmago. Tekmovalci so še izvedeli, da porotniki ne bodo vsi že izpadli člani družine, temveč samo peterica, ki jo bodo izbrali udeleženci finalnega tedna.

Solze FOTO: POP TV

Strategije zaveznikov Po koncu arene so se dvojčka, Luka, Tom, Denis in Borut dobili na kriznem sestanku. Beseda je tekla o sporočilu, ki ga je našel Danijel, in so ga seveda želeli najti. Borut je predlagal, da v finale pošljejo Marjano, ki se jim ne zdi nevarna. Tilen pa se je čudil, ker sta z Janom uživala takšno podporo.

Zavezniška druščina na kriznem sestanku FOTO: POP TV

Udeleženci finalnega tedna izberejo porotnike Rene je na presenečenje vseh izbral Danijela, Marjana se je odločila za Simono, dvojčka seveda za Tanjo, Luka za Denisa, za petega člana porote so določili Božidaro. Ko je Danijel izvedel, da bo član porote, je sporočilo hitro predal Bojanu. Ta ga je prebral in se odločil, da bo zamenjal Denisa. Družino je zvečer s svojim prihodom presenetila še Sara.

Bojan in Danijel sta jo zagodla tekmovalcem FOTO: POP TV

Prihodnjič bo gospodarica Nada tekmovalcem predala zadnjo nalogo, ki bo razžalostila Marjano. Porota bo izvedela, da bo že naslednji dan usoda enega izmed tekmovalcev v njihovih rokah, in začela se bo žolčna razprava. Ne zamudite v ponedeljek ob 20. uri na POP TV in 24 ur prej na VOYO.