Solidarna Sara bi po zmagi v Kmetiji odprla Urad za srečo

36-letna Sara Bajec se je v resničnostni šov Kmetija prijavila, ker se izjemno rada igra. Prizna, da je doslej resničnostne šove gledala 'malo s strani', da pa Kmetijo dojema kot družbeni eksperiment, ki jo kot antropologinjo mora zanimati. Zato njen cilj v tekmovanju ni zmaga: "Ampak v primeru, da se to zgodi, da je božja volja in da mi zvezde namenijo to, bi pa denar seveda kot solidarna duša najprej razdelila nekaj med tekmovalce, nekaj bi dala za en ful dober žur, potem pa bi začela s projektom Urada za srečo, ki je moja dušna želja, in bi počela to, se pravi majhne družbene strukture, ki pomagajo in solidarno vplivajo na naš boljši jutri."