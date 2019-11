Sara ni mogla verjeti, da jo je Denis pustil na cedilu

Nespoštljivo do vseh normalnih

Ponoči je nekdo prišel v spalnico in je Marjano Povše polil z vodo, kar je tekmovalko zelo ujezilo. Danijel: "To je nespoštljivo do starejših." Marjana: "Pa ne samo do starejših, do vseh! Do vseh normalnih!" Še bolj jo je jezilo, ker so storilci sladko spali, medtem ko se je sama že odpravila v hlev, da bi imeli mleko za zajtrk.

Sara pričakovala, da bo glava družine

Rene je pričakoval, da bo glava družine Sara, saj bi si to zaslužila, ker je Denisa ves čas podpirala. Po drugi strani bi lahko to bil Luka, s katerim sta se zelo povezala. Sara se je veselila tudi dejstva, da je v Janovem klanu prišlo do razkola, zato ji bo lažje odigrati igro do konca.