Sara o Marcelu: On je zaljubljen in on trpi

Ljubezenska telenovela s Klaro Vodopivec v glavni vlogi ima, kot telenoveli pritiče, nova in nova nadaljevanja. Tako je Sara Bajec ugotovila, da Marcel Verbič goji globoka čustva do sotekmovalke, česar pa ne more trditi za Klaro. Sara je njun odnos komentirala: "Marcel je padel pod neke čarohudobije tele naše Klare, če se lahko tako izrazim. On je zaljubljen in on trpi, ona se pa guga v mreži, pa se smeji."