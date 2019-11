Sara po boleči izgubi: Nikoli ni lažje

Sari Rutar družina pomeni vse na svetu, zato je izguba mame zarezala globoko v njeno srce. Zgodilo se je kmalu po koncu snemanja MasterChef Slovenija leta 2017, v katerem je tudi zmagala. Sara: "Zmago sem posvetila njej, ker ji je to veliko pomenilo in jo je držalo pokonci." Kljub temu, da sta od takrat minili že dve leti, bolečina ne pojenja. Sara: "Nikoli ni lažje, ko izgubiš nekoga, kot je mama, oče. Nikoli ni lažje." Resda verjame, da je njena mama še vedno ob njej, a bi si jo neizmerno želela znova slišati, se pogovarjati z njo, jo objeti. Sara: "To mi najbolj manjka. To, kar veš, da ne boš nikoli več imel."

Sara se zaradi boleče izgube toliko bolj posveča tistim, ki jih še ima ob sebi. Sara: "Vsak dan z njimi je pomemben. Ko jih več ni, jih več ni. Tistega časa ne moreš več nadoknaditi." Doma jo čakata oče in brat, od katerih še nikoli bila ločena tako dolgo. Sara: "Pride kakšen dan, ko ju res pogrešam in bi ju najraje videla, stisnila in jima vse povedala.” Moči sta ji vseskozi vlivali vera njenega očeta vanjo in brezmejna ljubezen. Sara je v ganljivem sporočilu izlila svoje srce: "Upam, da si ponosen name. Mogoče ti premalokrat povem, da te imam res rada, in da sem hvaležna, da te imam ob sebi, ker mame ni več."

