Sara po zasluženi zmagi v Renejevem objemu

Sara Rutar in Adrijana Štribl sta poskrbeli za nadvse napeto bitko za nadaljnji obstanek na posestvu. Po treh vrstah dvobojev in v silnem nalivu je slavila Sara in prvič prekrižala načrte klanu Jana Klobase. Rene Šantić je po vrnitvi na posestvo našel njeno pismo.

Tangice miru Marjana Povše je skupaj z Žužo v kuhinji pripravljala rezance, Jan pa je iz tangic izdelal zastavico miru, saj se je počutil slabo po prepiru s Tanjo. Tekmovalki je s spravo še enkrat znova dokazal, da je "dobra dušica", in mu je vse oprostila. Adrijana Štribl in Sara Rutar sta v hiši v gozdu čakali na dvoboj. Sara je Adrijano prepričevala, naj jo v primeru poraza imenuje za glavo družine. Ta ji je obljubila, da bo dobro premislila, da pa se res nagiba k temu, da bi imenovala njo ali Reneja.

Tangice miru FOTO: POP TV

Luka postane Luka Lampret Klobasa Tilen je za Luko pripravil hitri trening, kako postati Klobasa. Najprej se je moral naučiti govoriti tako, da ga ne bo nihče razumel, nato je moral okrepiti mišice, zadnja pa je bila vaja, kako prepričati člane družine, naj glasujejo po njegovih željah. Luka je tako postal Luka Lampret Klobasa.

Po testu sta naredila še eno 'primerjavo' FOTO: POP TV

Rene kot prerojen Rene je v areni potožil, da je vsa družina proti njemu, a da je pripravljen na nadaljnje provokacije. Ko je Tanja povedala, da je v tej zgodbi nevtralna, se Jan ni strinjal z njo. Povedal je, da bi se pri glasovanjih zagotovo postavila na njegovo stran, kar je vpričo Reneja tudi potrdila.

Rene v bolj odločni verziji samega sebe FOTO: POP TV

Mama v mislih in srcu Sara Rutar je povedala, da je pred dvobojem mislila na pokojno mamo in se borila tudi zanjo. Sara: "Ona mi je dala to moč, rodila me je in se borim tudi zanjo." V areni je ponovila, da je razočarana nad Janom in Tilnom, ki nista igrala z odprtimi kartami, tako kot sta vedno poudarjala. Izpostavila je tudi njun vpliv, ki ga imata na sotekmovalce.

V areno z mamo v srcu in v mislih FOTO: POP TV

Sara je bila spretnejša Adrijana se je odločila, da bo njen prvi dvoboj s Saro v spretnosti. V igri Vodna spirala sta z lončkom morali najti pot do sredine spiralnega labirinta, zajeti vodo v istem sodu, se povzpeti po lesenih stopnicah ter jo zliti v akvarij na gugalnici. Sari je uspelo prvi prevesiti tehtnico, zato je postala zmagovalka prvega dvoboja.

Sara po prvi zmagi FOTO: POP TV

Adrijana je bila močnejša Tekmovalki sta se morali v drugo pomeriti v igri Moč do zmage. Z nožem sta morali prerezati vrv, na katerega je bil privezan žakelj, iz njega vzeti lopato in izkopati žakeljček z izvijačem, s katerim sta morali odviti vijake, ki so skupaj držali dve leseni plošči. Sara je začela kopati prva in je tudi prva našla žakeljček z izvijačem. Adrijana je vmes že obupovala, a je uspela najti žakeljček in začela dohitevati Saro, ter jo na koncu prehitela. Nato je presenetila, ko je šla k Sari, in ji pomagala odvijati vijake, kar je razburilo Jana. Kmalu zatem si je očitno premislila in ločila deski ter dvignila tisto z napisom 'zmaga'.

Po drugem dvoboju je slavila Adrijana FOTO: POP TV

Sara z znanjem do končne zmage O zmagovalki arene je zaradi izenačenega rezultata odločal dvoboj v znanju. Sprva sta imeli dvobojevalki enako število točk, nato je Sara povedla za eno točko, a jo je Adrijana dohitela. Takoj zatem je bila Sara znova v prednosti in je z zadnjim odgovorom samo še potrdila svojo zmago. Adrijana je povedala, da odhaja k ljudem, ki jo imajo radi, in da bo lahko spet vesela, nasmejana in pozitivna. Med slovesom od Marjane je zašepetala: "Jan in Tilen te izigravata. Zapomni si. S Saro se poveži."

Sara postane zmagovalka arene FOTO: POP TV

Jana čaka maščevanje Janu prvič ni uspelo uresničiti svojega načrta, a je povedal, da mu je vseeno za rezultat. Sara je že načrtovala dvoboj med njim in Tanjo, da bi njuno prijateljstvo postavila na preizkušnjo. Sarino pismo za Reneja Rene je našel Sarino pismo, ki ga je napisala za primer poraza. Zapisala je: "Začutila sem te kot res čudovito osebo, si zelo čustven, prijazen in dober po srcu ... Res sem rada v tvoji družbi in veselim se še nadaljnjega najinega druženja." Rene se ji je zahvalil z besedo in toplim objemom, nakar mu je Sara zaupala, da je Jan brskal po njegovih stvareh in prebral pismo, ki mu ga je namenil Tom.

Sara v Renejevem objemu FOTO: POP TV

Soočenje med Renejem in Janom Rene je poklical Jana v sobo in se soočil z njim, ter povedal še, da bo vzel Pratiko. Jan: "Če jo dobim, jo bom vzel." Rene je še napovedal, da bo začel igrati podlo igro. Adrijana zadovoljna in ponosna Adrijana se je poslovila s pozitivnimi občutki. Ponosna je bila, da je na posestvu zdržala tako dolgo. Naučila se je, da v igri ne sme zaupati nikomur. Adrijana: "Ker igra je igra, realno življenje je pa druga stvar." Še isti večer je družina dobila njeno pismo, v katerem je določila glavo družine.

Koga bo Adrijana imenovala za glavo družine in s tem krojila usodo celotne družine? FOTO: POP TV

Kdo bo to, pa bomo izvedeli v ponedeljek ob 20. uri na POP TV ali že 24 ur prej na VOYO.