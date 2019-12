Sara postala šesta članica porote, na zasedanju odločno proti Tanji

Sara Rutar se je vrnila iz arene kot šesta članica porote, česar se je najbolj razveselil Rene Šantić. Na prvem zasedanju porote je tako lahko nasprotovala Tanji Balabanić, ki je največja zagovornica Jana in Tilna Klobase.

Sara šesta članica porote Saro Rutar je po areni pričakalo pismo, ki je razkrilo, da postaja šesta članica porote. Vrnila se je na posestvo in tekmovalcem naznanila, da glave družine v finalnem tednu ne bo. Napovedala je, da bo poskušala zaščititi Reneja in v dvoboj poslati dvojčka. Sara: "Da vidim, če sta vredna finala." Z njeno vrnitvijo se je uresničila Renejeva tiha želja.

‘Stanje na kmetiji kritično’ Danijela Friglja je postajalo sram, da na posestvu vlada takšen nered. Bojan Kermavner se je šalil: "Stanje na kmetiji kritično. Število žrtev neznano. Povzročitelji prebivalci hotela mama. Rešitev nemogoča." Z Danijelom sta stanje primerjala z jedrsko katastrofo, želela sta, da bi posestvo pred predajo vrnili v prvotno stanje.

Gospodarica Nada s težkim srcem preda zadnjo nalogo Gospodarica Nada je imela ob predaji zadnje tedenske naloge solzne oči, v grlu pa cmok. Nada: "Včasih sem morda delovala huda, ampak jih imam izredno rada ... Vse je prehitro minilo." Tekmovalcem je naročila, da morajo pospraviti celotno posestvo, vse objekte razstaviti, material pa pospraviti.

Tekmovalci so se s težavo lotili zadnje naloge Marjani je šlo na jok, saj so vse objekte zgradili z ljubeznijo. Povedala je, da bo pogrešala gospodarico, zadnja napoved pa jo je povsem razžalostila. Ostali so se začeli spraševati, ali je sploh mogoče vse pospraviti v tako kratkem času. Tanja se je pritoževala: "Res samo se trudili, res samo vse tako lepo delali in zdaj moramo vse to podreti." Dvojčka sta dobila idejo, da bi vse kar zažgala, da bi naloga "uspešno ... padla". Sara je napovedala protest pred pomolom, Bojan je bil bolj realen in ni bil čustveno navezan na objekte, imel pa je težavo, ker se nihče ni lotil dela. Ocenjeval je, da si nihče od tekmovalcev ne zasluži glavne nagrade, a so se vendarle vsi lotili dela.

Začne se lobiranje za glasove Tanja in Božidara sta delali v kuhinji in tuhtali, kakšna je vloga porote. Božidara je napovedala, da bo stala ob strani dvojčkoma, Tanja prav tako. Simona je povedala Janu, da je na strani Marjane, on pa je izrazil željo, da ne bi šel v dvoboj proti Reneju, kar jo je začudilo. Začudilo jo je tudi, ko je omenil, da je imel Luka imuniteto, saj je mislila, da držijo skupaj, pa očitno ni bilo tako. Danijel pa se je čudil, ker so ga včasih vsi ogovarjali, sedaj pa se vsi vrtijo okoli njega.

Kdo si v resnici zasluži finale? Bojan je našel pismo, ki je bilo namenjeno porotnikom. V njem je pisalo: "Jutri bo usoda enega od finalistov v rokah porote." Marjana je povedala, da bo zvečer molila: "Če mi bo pri tem kaj pomagalo pri jutrišnjem izboru porotnikov." Rene pa je upal, da je s tremi arenami dokazal, da si zasluži finale. Rene: "V moji glavi je, da se morajo oni dokazati s še zadnjo areno."

Tanja zagovornica dvojčkov, Sara odločno proti njima Porotniki so se dobili na prvem zasedanju, da bi se pogovorili o usodi tekmovalcev. Tanja je člane porote vprašala, koga bi poslali v areno. Sara je takoj povedala, da Jana in Tilna, Božidara je bila za Reneja, Bojan za dvojčka, Danijel za Luko in Simona za Reneja. Tanja je povedala, da se bo odločila na podlagi dela, saj da mora biti nagrada krvavo zaslužena. Sara je odločno povedala, da si želi videti dvojčka in Luko v areni, saj si morajo zaslužiti finale.

