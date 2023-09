Razočarana Sara se sooči s Klaro: Nimaš čustev

Klavdija Bertalanič je dobila Natalijino sporočilo z voščilom za rojstni dan, napovedjo zabave s torto in sporočilo ljubljene osebe. Njen sin Tian ji je povedal, da je dobro, in ji zaželel vse najboljše. Klavdija je na tortico lahko povabila enega izmed sotekmovalcev. Odločila se je za Patricijo Virant , ki je bila zaradi tega presrečna.

Novinar pod krinko Luka Juren je preizkusil svinčnik, s katerim bo lahko skrivoma snemal pogovore med tekmovalci. Luka je priznal, da se stvari odvijajo hitro in nevarno: " Še mene je malo strah postalo. Ampak jaz sem vaše oči in ušesa in moramo to speljati, da vi vse izveste. "

Misterij samokolnice z orodjem

Gregor Fabrici je zjutraj vstal prvi in ugotovil, da je dež namočil orodje, ki ga niso pospravili pod streho. Za to so bili zadolženi Luka, Tim Novak in Nejc Hočevar, a trojici podvig nekako ni uspel, niti se jim ni svitalo, kako je to sploh mogoče. Luka se je izgovoril, češ da je samokolnico nekdo zanalašč odpeljal nazaj na travnik. Člani družine so morali vse razstaviti in posušiti, medtem pa so se pogovarjali o glasovanju. Taktizirala pa je tudi sosednja družina, kjer je bila na tapeti Sara Bajec.

Tim postane izzivalec

Tim se je veselil glasovanja, saj je bil prepričan, da bo največ kamenčkov dobila Mateja Šereg. Slednja je pred glasovanjem izpostavila prav njega, saj odkar ni več glava družine, tudi ni več timski človek. Tim pa je kot največje taktizerje izpostavil njo, Suzano Bajrić in Davida Petra Sekirnika. Suzana mu je vrnila očitke in mu namenila svoj kamenček. Enako je storila Mateja, prav tako Gregor, kar je Luka pripisal Matejinemu vplivu. Luka je glasoval za Matejo, Nejc, Nuša Maloprav, Tim in Patricija prav tako. Ker je David kamenček dal Timu, je o izzivalcu odločil glava Kristijan Kozole. To je postal Tim, ki se je moral preseliti v šotor.