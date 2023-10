Sara Rutar o kuhanju na Kmetiji: Od tobaka ne bodo preživeli

Kraja polente in jajc, neprestano tarnanje o lakoti ter spori in solze zaradi tobaka. Vse to spremlja jubilejno deseto sezono Kmetije. Prav zato smo v šesti epizodi spletne oddaje Kmetija: Cela štala gostili Saro Rutar, nasmejano Primorko, ki ni le zmagovalka 3. sezone šova MasterChef Slovenija, temveč tudi nekdanja tekmovalka Kmetije.

Kaj si misli o kraji hrane? Ali je tudi sama v času šova iz kuhinje kaj ukradla? Kdo jo je letos najbolj prepričal v kmečki kuhinji in kako komentira tarnanje tekmovalcev, za katere se zdi, da so neprestano lačni? O tem in marsičem drugem v sveži epizodi Cele štale, v kateri je Sara pripravila slastno polento, ki je letos na posestvu povzročila toliko preglavic.

