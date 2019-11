Sara Rutar žaluje za svojo psičko

"Danes je zame res težek dan. Za vedno sem izgubila mojo Lunči Bunči. Ah saj nimam besed, kako mi je težko v tem trenutku. Luna, ni še bil tvoj čas in ne razumem, zakaj se je to zgodilo. Nočem razumeti in nočem sprejeti, da te ne bom več imela ob sebi. Nihče te ne bo in te ne more nadomestiti," je zapis začela Sara in nadaljevala: "V mojem srčku ostaja velika praznina. Hvala za vse lepe trenutke. Hvala ker si me imela šet let in pol brezpogojno rada vse dni, tudi takrat ko sem bila slabe volje ali tečna. Še kar ne morem verjeti, da si zaspala in da te ne bo več nazaj."

Sara je že večkrat poudarila, da živali obožuje in je tudi velika ljubiteljica konj, kar je pokazala tudi v Kmetiji, kjer je konja, ki ga imajo na posestvu tudi zelo lepo sprejela in celo zajahala. Pod zapisom so ji sožalje izrekli prijatelji in oboževalci, ki so jo spremljali v Masterchefu in ki jo zdaj lahko spremljajo na Kmetiji.