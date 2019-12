Sari Rutar Kmetija odpira nova vrata, zasuli so jo z delom

Sara Rutar ne skriva, da je bila zaradi poraza v Kmetiji razočarana. Razočarala sta jo tudi dvojčka, ki sta v igro pošiljala druge, da bi opravila delo namesto njiju. Sama pogumno stopa naprej tudi v realnem življenju, z jasno zastavljenimi cilji tako na poslovnem kot tudi zasebnem področju.

V tretje je šlo rado, a ne zate, temveč za Jana Klobaso, ki je v tebi videl močno konkurentko in se te je hotel znebiti. Kako zelo si bila razočarana, ker si izpadla tik pred finalnim tednom? Drži, Jan se je počutil ogroženega in zato se je dobesedno spravil name. Seveda sem razočarana, ampak dala sem več kot vse od sebe in si nimam kaj očitati. Pred tem si izločila Adrijano, z izločitvijo Tanje si zadala boleč udarec Janu, zataknilo se je šele pri Reneju, a si tudi v zadnjem dvoboju pokazala svojo fizično pripravljenost. Ti je na koncu zmanjkalo moči ali ti jo je ponagajalo domotožje? Mislim, da sva oba z Renejem šla preko svojih moči, enostavno mi je zmanjkalo ravnotežja. Boj je bil res naporen, težek in seveda napet do zadnje sekunde.

Neustrašna tudi v dvoboj z Renejem FOTO: POP TV

Denis Šajher Kovačič je bil ob tvojem porazu zelo čustven in je točil solze. Kakšna čustva je ta prizor prebudil v tebi? Ja, Denisu sem se res zahvalila, ker sem ga čez vse tri dvoboje slišala iz tribune. Res je navijal zame in jezen oziroma razočaran je bil, da mi je na koncu za las spodletelo.

Hvaležna sem mu za tako podporo! Ali te je ob spremljanju oddaj na POP TV ali na VOYO presenetilo še kaj, najsibo v negativnem, najsibo v pozitivnem smislu? Iskrena bom in lahko povem, da si nisem pogledala niti ene oddaje! Iz preprostega razloga, doma nimam niti časa viseti pred televizorjem. Konec koncev bom zato imela v mislih le sliko kmetije, ki sem jo doživela tam, ker če pogledaš oddaje, si ustvariš popolnoma drugačno sliko. Pred dvobojem z Renejem je Tilen izpostavil pomembnost tvoje vloge na posestvu, saj si vseskozi skrbela za želodce tekmovalcev, kar, še posebej pri tako velikem številu jedcev, ni enostavno. Koliko ti pomeni tovrstno priznanje? Ne glede na mojo pomembno vlogo sem pristala v areni trikrat zapored. To je znak, da je to igra in da če si nekomu trn v peti, oziroma predstavljaš konkurenco, se te je potrebno znebiti. Verjamem pa, da so vsi globoko v sebi prepoznali moj trud in prizadevanje, kar se kulinarike tiče. Tudi če tega niso priznali, so bili vsi zadovoljni, da sem skrbela za njihove polne trebuščke. Priznanj si bila iz tedna v teden deležna tudi s strani gospodarice Nade, ki je prav tako mojstrica v pripravljanju domačih dobrot. Te je morda kaj, kar se kulinaričnih delov tedenskih nalog tiče, asociiralo na šov MasterChef Slovenija? Zelo sem bila vesela, da je bil letos tudi kulinarični pridih na kmetiji, in sem ponovno lahko pokazala oziroma dokazala svoje znanje, predvsem pa rada širim to ljubezen do hrane, kuhanja in s tem navdušim tudi ostale. Nada je res tako srčna, topla ženska in jo občudujem, hkrati pa cenim. Ni bilo lepšega občutka, kot videti nasmeh na njenem obrazu in seveda zadovoljstvo, da so bile naloge uspešno opravljene. Vsekakor je nekoliko asociralo na MasterChef Slovenija, definitivno pa ni bilo tako adrenalinsko, tudi časovnega pritiska ni bilo (smeh).

Sara in dvojčka Klobasa FOTO: Rene Šantić

Nisi pa delala samo v kuhinji, ko si le lahko, si priskočila na pomoč tudi pri nekulinaričnih delih nalog. Takšne delavnosti pa tekmovalci niso pripisali tvojemu zavezniku Reneju. Se je tudi tebi zdelo, da ima dve levi roki? Jaz sem od malega navajena delati in si ne znam dati miru. Ko sem vse postorila v kuhinji in že postavila lonce za naslednji obrok na štedilnik, sem tekla pomagat pri drugih opravilih. Rene takega dela, dela na kmetiji, ni vešč in je bilo to zanj vse novo, konec koncev se je vsak teden nekaj naučil. Kolikor sem ga spoznala, je večja težava v tem, da rad dlje spi, na kmetiji pa delo ne čaka. Je pa tudi sam rekel, da to ni zanj in da rad živi v mestu (smeh). Če se vrneva k Janu in Tilnu, njima očitno ljubezen ne gre skozi želodec, glede na to, kako si ju razvajala, potem pa sta se naperila proti tebi. Si jima to zamerila? Nisem jima zamerila, sta me pa razočarala. Veliko smo se družili, hecali, se nasmejali in sta bila vseskozi okoli mene, konec koncev res nisem nikoli igrala igre proti njima, pa bi lahko. Razočarana sem bila, ker nista imela poguma ali po domače ‘jajc’, da bi mi v obraz povedala, da sem jima konkurenca in da se me želita znebiti. Jaz sem direktna in imam rada direktne in poštene ljudi. Vedno pravim, da je zame zmaga, ko sam premagaš najmočnejšega nasprotnika, ne pa da v bitko pošiljaš druge, da opravijo delo namesto tebe in si za konec pustiš domnevno najšibkejši člen. Pa drži, da je bil Tilen, kot je povedal Jan, zate najlepši fant na posestvu? Veliko je bilo heca … Lahko rečem le, da sta oba simpatična fanta. Jaz na kmetijo nisem prišla, da bi iskala simpatijo ali ljubezen. Razvili smo neke odnose, ker smo živeli skupaj in dejansko imaš tam samo drug drugega in smo primorani družiti se, se pogovarjati in spoznavati. Naj še enkrat poudarim, da na nobenega sotekmovalca nisem gledala, da bi imela z njim kaj več. Še najbolj si se ujela z Renejem, s katerim ostajata v stikih, skupaj sta šla na izlet. Ali bi se lahko iz vsega skupaj rodilo kaj več od prijateljstva? Z Renejem sva se res ujela in razvila nek prijateljski odnos in pri prijateljstvu tudi ostajava. Ne vem, zakaj je sporno, da se lahko oseba moškega in oseba ženskega spola razumeta in družita na prijateljskem nivoju. V šovu si odprla srce tudi glede svoje dolgoletne zveze, v kateri si želela narediti korak naprej, v smeri družine. Kako kaže glede uresničitve te tvoje želje? Moje zasebno življenje sem do sedaj vedno nekako imela zase in mi to tudi ustreza, ker pa je partner sam želel se izpostaviti s tem, ko je poslal pismo, sem seveda morala nato odgovoriti na en kup vprašanj. Mislim, da te reči lahko ostanejo zame in jih nimam potrebe deliti v širno Slovenijo, da imam vsaj en delček svojega življenja zase. Lahko povem, da so v vsaki zvezi izzivi, vzponi in padci. Ko sem bila sama s sabo, sem imela zadosti časa premišljevati o tem, kaj si želim, in kot vedno imam pred seboj jasen cilj. Zavedala sem se, katere stvari mi ne 'štimajo' in kaj je potrebno spremeniti. Vse se zgodi z razlogom, trenutno sem na prelomnici v življenju, ampak verjamem, da karkoli se bo zgodilo, se bo ob svojem času.

Sara in Luka Lampret FOTO: Rene Šantić

Kakšno pa je bilo snidenje s tvojim fantom in tvojimi domačimi po tako dolgem času, oziroma kakšen je bil povratek v realnost? Iskreno v prvem momentu čudno, v naslednjem trenutku seveda domače. Lepo je bilo ponovno videti domače obraze ljudi, ki te imajo radi in ne igrajo taktične igre proti tebi (smeh). Že takoj naslednji dan smo se zbrali vsi domači in se podružili in res sem bila vesela, da sem spet doma. Preživela in slavila si v šovu MasterChef Slovenija, po katerem so se ti začela odpirati nova vrata. Kako je nate vplivalo sodelovanje v Kmetiji? Tudi Kmetija mi že odpira nova vrata. Že takoj, ko sem prišla domov, sem bila zasuta z delom, in veselim se vseh novih izzivov in vrat, ki se mi bodo sedaj odpirala. Kako pa se ti spoprijemaš z negativnimi komentarji na svoj račun in kakšnih odzivov si deležna v realnem življenju? Kot sem omenila, ne gledam oddaj, še manj pa ne berem tračev, člankov in komentarjev na moj račun. Ljudje, ki znajo soditi samo po videnem in me ne poznajo, me v resnici nimajo pravice soditi. Že v MasterChefu sem se spoznala s to slabo stranjo šova in enostavo se s tem ne spopadam, ampak samo grem mimo. Odzivi realnih ljudi, ki mi napišejo spodbudne besede, pisma, elektronska sporočila, ko me srečajo na cesti, v trgovini, so pa nenormalno pozitivni. Takih odzivov, v pozitivnem smislu, nisem imela niti po MasterChefu. Mislim, da so me lahko v Kmetiji ljudje res začutili takšno kot sem. Nedavno si se odločila, da se boš povsem posvetila kulinariki. Kakšne načrte imaš glede tega? Od zmage v Masterchefu dejansko posvečam večino svojega časa kulinariki. Delam tudi v restavraciji, kjer imam svojo vitrino z sladicami, poleg tega ustvarjam in snemam recepte, izvajam kulinarične večere, delavnice, delam to, kar me veseli in tudi nadaljevala bom v tej smeri. Pred seboj imam kar nekaj ciljev za leto 2020 in res se veselim. Posvečala se bom tudi kulinaričnim delavnicam po celotni Sloveniji, ker rada širim ljubezen do hrane in kulinarike, tudi z drugimi.

Svojo ljubezen do hrane in kulinarike bo širila še naprej FOTO: Rene Šantić