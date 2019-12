Sarin partner se je bal, da bo v šovu spoznala drugega moškega

Sara Rutar je po ganljivem očetovem dočakala tudi ljubezensko pismo svojega fanta. Njen partner je dobro desetletje starejši od nje, skupaj pa sta že pet let. Sara: "Res ga poznam, vsak delček njegove duše." Razkrila je, da si želi narediti korak naprej in ustvariti družino in da sta se prav pred njenim odhodom na posestvo znašla na točki, na kateri bi se lahko njune poti razšle. Sara: "Upam, da je v tem času, ko me ni, tudi on globoko razmislil o teh stvareh, kaj si želi za najino prihodnost, ker preden sem šla, na ta vprašanja ni znal točno odgovoriti." Razkrila je še, da se je njen partner pred začetkom snemanja boril s strahovi, da bo na posestvu spoznala, da ji je bolje brez njega, ali da bo spoznala drugega, morda mlajšega moškega.

Srce ji je močno razbijalo, ko je prebirala vrstice, ki ji jih je namenil: "Prepričan sem, da lahko rečem, da razumem, da sem jaz zate in ti zame … Kako zelo težko je dandanes najti osebo, ki te samo pogleda v oči in ve, kaj misliš in kako se počutiš. To sem jaz našel v tebi in vem, da sem našel najbolj dragocen dar tega sveta … Manjkaš mi in res se čudim, kako sem zdržal do danes v tej prazni hiši z Luno." Med vrsticami je začutila njegov strah, da jo je že izgubil.

Spremljajte Saro v resničnostnem šovu Kmetija od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsaka oddaja 24 ur prej na VOYO.