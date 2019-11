Sarina dolgoletna zveza na preizkušnji

Sara Rutarje na posestvu, kot je zaupalaTanji Balabanić, spoznala, kdo in kaj je, ter kaj si želi. Sara: "Ker se to doma izgubi zaradi ostalih dejavnikov in ljudi." Kasneje je pojasnila: "Doma imam partnerja, fanta, s katerim sva skupaj že dolgo časa. Seveda so v vsaki zvezi vzponi in padci, trenutno sem tukaj, njemu to mogoče ni bilo najbolj pogodu, po drugi strani pa me mogoče razume, zakaj sem se tako odločila. Jaz vedno pravim, da če me ima zadosti rad, me bo podpiral, če pa ljubezen ni dovolj močna, da gre čez take izzive, greva lahko še vedno vsak svojo pot." Dodala je še, da se na posestvu ne bo omejevala, kot se omejuje doma.