Kmetija

Še malo do začetka divje sezone Kmetije: prenovljeno posestvo je že nared

Ljubljana, 31. 01. 2026 10.25 pred 45 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Zakulisje Kmetije

Že v ponedeljek se bomo preselili na Kmetijo. Divja sezona, pravijo naši sodelavci iz produkcije. Kaj vse se bo dogajalo na posestvu, od luksuza do hleva, kje se bodo skrivali, spali, delali, spletkarili, prepirali, ljubili ... in kam kot cesar hodili peš ... to je zanimalo našega novinarja Alena Podlesnika in njegova dva kmetijska strokovnjaka, Matica Hercega in Tejo Muhič.

Odpravili smo se na eno najbolj znanih posestev v državi, kjer je že vse pripravljeno na vselitev tekmovalcev šova Kmetija. Sprehod po notranjosti hiše, ki bo že čez nekaj dni prizorišče in vir najbolj odmevnih dram, spletk, pa seveda tudi prijateljskega druženja, je precej nenavaden občutek, še posebej za oboževalce in poznavalce. "Bojler je, sicer ne vem, ali bo prižgan, kar pomeni, da ni nujno, da bo topla voda, ampak je že tukaj, to je dober znak," je dejal radijec in ljubitelj šova Kmetija Matic Herceg.

Kulisa za romantiko je prav tako že pripravljena. Hiša bo, vsaj za standarde Kmetije, tako tudi v novi sezoni ponujala luksuz, hlev pa tudi tokrat ostaja ... hlev.

Kmetija bo tako nove prebivalce sprejela v ponedeljek, 2. februarja, ob 20. uri. Takrat se bo ob svežih obrazih v naša ušesa ponovno usidral tudi znani glas legendarne gospodarice Nade. Kje na posestvu se bodo tekmovalci skrivali, spali, delali, spletkarili, prepirali, se ljubili, pa preverite v zgornjem videoposnetku.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nilly
31. 01. 2026 11.07
Eni bodo gledali, drugi občasno, tretji sploh ne; največ (praviloma negativnih) komentarjev bo od tistih, ki bodo vse vedeli in hkrati trdili, da oddaje ne spremljajo.
Odgovori
0 0
Influencer
31. 01. 2026 10.52
raje kot to da se trudite hvalit to oddajo kako divja zanimiva in ne vem kaj dejte neke druge tekmovalce izbrat ne te prežvečene osebke ki niso niti več sami sebi zanimivi
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
voyo
Portal
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
