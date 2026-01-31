Še malo do začetka divje sezone Kmetije: prenovljeno posestvo je že nared

Odpravili smo se na eno najbolj znanih posestev v državi, kjer je že vse pripravljeno na vselitev tekmovalcev šova Kmetija. Sprehod po notranjosti hiše, ki bo že čez nekaj dni prizorišče in vir najbolj odmevnih dram, spletk, pa seveda tudi prijateljskega druženja, je precej nenavaden občutek, še posebej za oboževalce in poznavalce. "Bojler je, sicer ne vem, ali bo prižgan, kar pomeni, da ni nujno, da bo topla voda, ampak je že tukaj, to je dober znak," je dejal radijec in ljubitelj šova Kmetija Matic Herceg.

Kulisa za romantiko je prav tako že pripravljena. Hiša bo, vsaj za standarde Kmetije, tako tudi v novi sezoni ponujala luksuz, hlev pa tudi tokrat ostaja ... hlev.