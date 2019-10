'Še vedno imam čustva in simpatije do Denisa'

Lucija Kolar je bila prijetno presenečena, ko je ob ogledu oddaj ugotovila, da je njena nekdanja tekmica Sara Rutar, za razliko od nekaterih drugih tekmovalcev, iskrena. Zaupala nam je tudi, da je še vedno samska in čuti naklonjenost do Denisa.

Si velika oboževalka Kmetije in takoj, ko si postala polnoletna, si se prijavila k sodelovanju. Kaj si pričakovala, oziroma ali so se tvoja pričakovanja uresničila? Res je. Takoj, ko sem prestopila prag polnoletnosti, sem oddala prijavo. Pričakovala sem, da bom spoznala samo sebe. In res sem se. Da sem še bolj čustvena oseba, kot sem mislila, in da hočem oz. pričakujem, da bodo vsi iskreni in direktni z mano, a sem se naučila, da ni tako.

Spoznala je, da je v resnici še bolj čustvena. FOTO: POP TV

Nase si opozorila, ko si si v spalnici zaželela moške družbe, s čimer si malce razjezila Damjano, češ da ti gre samo to po glavi. Je imela prav? S tem, da sem poudarila, da si želim moške družbe, nisem namigovala na spolnost. Niti malo! Nasploh se bolje ujamem z moškimi. Fantje so bolj sproščeni in za ‘hece’, punce znamo pa večkrat komplicirati zaradi malenkosti. Ali si se strinjala s Tanjo, ko te je določila za deklo z argumentom, da nisi tako delovna kot druge tekmovalke, oziroma katera bi si v tem pogledu morda bolj zaslužila to mesto? Vem, da to ni bil pravi razlog, ampak hoteli so se takoj znebiti močnejših tekmic. In Tanji ter njememu klanu tega sploh ne zamerim. Dobro taktiko so izbrali. Če bi gledali res po delu, bi Marjana bila vsak teden dekla, saj je delala samo s kravama. Damjana je bila šokirana, ker si jo izzvala na dvoboj, a je tudi ona kamenček namenila tebi, potem pa na to pozabila ona, pa tudi Tanja in še nekateri drugi tekmovalci. Zakaj jim nisi osvežila spomina? Spomina jim nisem osvežila, ker so vsi dobro vedeli, kateri dve punci na našem posestvu mi edini nista dali kamenčka. Ampak drugi so imeli plan in so si želeli, da izbiram ravno med njima. Ampak jaz sem izbrala zadnji trenutek. Za mizo sem se odločila, katera bo zares šla z mano. Poslušala sem srce in nisem igrala igre. Prehitro se mi je zdelo v tretjem tednu igrati umazano igro.

Zaradi poškodbe se ji je stemnilo pred očmi. FOTO: POP TV

Med dvobojem si se poškodovala. Kako huda je bila poškodba in ali je odločala o izidu dvoboja? Med napeto igro, polno adrenalina, sem se s kroglo udarila po prstu. Ko sem zagledala kri, se mi je pred očmi stemnilo. Ampak sem se vseeno borila do konca. Jan ti je pred odhodom v kajžo zašepetal, da se moraš boriti, v areni pa so on, Tilen in Borut povedali, da si preveč čustvena in problematična, in si želijo Damjanine zmage. Kako si se počutila ob tem? Jan mi je res na uho zašepetal, naj se borim, ampak tega, da sta v areni s Tilnom in Borutom izrazila mnenje, da sem preveč čustvena in problematična, ter da si želijo nazaj Damjane, ki je zelo mirna in tiha, jima sploh ne zamerim. Res sem preveč čustvena oseba, vse si jemljem preveč k srcu, glede problematičnosti pa sem tudi še vedno na trenutke tipična najstnica. Ali bi lahko to bila njegova taktična poteza, da bi ga morebiti imenovala za glavo družine? Mislim, da Jan od mene ni pričakoval, da bi ga dala za glavo družine, niti ni bilo govora o tem, tako da se mi zdi, da to ni bilo taktično. Jan se zaveda, kako mi je, ker je že bil na istem mestu. Jan ve, da sem pozabila pustiti doma poštenost in čustva. In da nisem bila pripravljena igrati umazane igre.

Ni bila pripravljena igrati umazane igre. FOTO: POP TV

Ali te je ob ogledu oddaj presenetilo še kaj, tako v negativnem kot v pozitivnem smislu? Ko sem si ogledala oddaje, sem bila pozitivno presenečena nad Saro. Za njo me je skrbelo, da pred kamerami ne bo takšna, kot je bila za njimi. In sem res vesela, da ne igra. Negativno pa je definitivno to, kako so nekateri ljudje prikazani pred kamero in da eni res znajo dobro igrati. Ali se ti je morda Denis ob ogledu oddaj prikazal v drugačni luči? Denis. Ja, takole bom rekla, očitno smo imeli na posestvu dva Denisa. Eden, ki ga ni bilo strah sesti z mano in se pogovoriti iskreno in direktno. In drugi, ki je prikazan pred kamero in drugimi tekmovalci. Midva sva se vse lepo pogovorila. Res je bila ena mala zamera in sem se tudi hotela odmakniti od njega, ampak sem se zaradi Sare vseeno šla poslovit, ko je šel v dvoboj, in sem ga spodbujala, govorila z njim tudi v areni, se potila z njim in Sari skoraj zdrobila roko med dvobojem, ko sva navijali. Ampak, če se dečko ne bo hotel pogovoriti in povedati, v čem je problem, bom o njem ohranila mnenje in sliko, ki sem si ju ustvarila že prvi teden. Ne bom ga pljuvala. Že tako je preveč negative. Pubec je deloven, iskren, direkten, simpatičen. To je to. Ali še gojiš kakšna čustva do njega ali tvoje srce že greje kdo drug? Še vedno imam čustva in simpatije do Denisa. Tako da sem samska.

Še vedno goji simpatije do Denisa. FOTO: POP TV

Kako je tvoje sodelovanje v šovu vplivalo nate in kakšnih odzivov si bila deležna doslej? Zame je bila to super izkušnja, veliko sem se naučila o sebi in se spoznala. Odzivi pa so mešani. Veliko je neke negative, češ s kakšno taktiko sem začela in se čustveno zapletla, ampak mi še toliko več pomeni vsaka pozitivna beseda, ki jo dobim. Kdo od tekmovalcev si po tvojem mnenju zasluži zmago in 50.000 evrov? Od tekmovalk definitivno Sara, od fantov pa Luka.