Po izboru prvega dvobojevalca je postalo vroče

Marjana jezna na Reneja

Dvojčka sta si prizadevala za to, da bi družina uspešno opravila nalogo. Medtem so tekmovalcem misli begale k izboru prvega dvobojevalca. Marjana se je jezila na Reneja, ki se je po njenem mnenju branil dela in arene: "On bi rad prišel na tak lep, lahek način na prvo mesto." Poleg tega naj bi ji zagrozil, da jo bo prihodnji teden spravil v dvoboj, če bo tokrat kamenček namenila njemu. Tom je imel občutek, da bo Rene morda pregorel v svoji želji, da bi prišel do glavne nagrade.