'Še vedno žalujem, takega moža je težko najti'

62-letna Zdenka Urbanc je z delavnostjo, prijaznostjo, voljo do življenja in seveda odličnim kuhanjem v hipu osvojila srca vseh tekmovalcev, z iskreno izpovedjo bolečine, ki jo prevžema po smrti moža, pa tudi gledalcev.

Čeprav je na Kmetiji veliko dela - sploh ker sta s Francem med bolj delavnimi - ji misli vseeno pogosto zajadrajo k ljubemu možu, ki ga je izgubila pred osmimi meseci. "Še vedno žalujem za njim. Dva tedna pred njegovo smrtjo sva bili z vnukinjo pri njem v bolnici in sem začela jokat, pa je vprašala, zakaj jočem. Mož je odvrnil: 'Zato ker bo sama ostala, veš kako bo boga!'," je pojasnila v solzah in dodala, da tega ne more pozabiti.

Še bolj pa jo je ganilo pismo domačih, v katerem so ji sporočili, da so jo v resničnostni šov poslali, da širni Sloveniji pokaže svoje pridne roke in pozitivno energijo. "Bodi močna, tako kot znaš le ti, to je le še ena izkušna več v tvojem življenju. Mi smo v mislih s teboj in te maksimalno podpiramo," so med drugim zapisali.

Poročena sta bila 42 let. "Takega moža kot sem imela, je težko najti. Dva dni pred smrtjo sem ga vprašala, če ga kaj boli in je odkimal, da ne. In zaradi tega mi je lažje - samo da ga ni bolelo in ni trpel," je pojasnila in dodala, da mu je obljubila, da se bo na Kmetiji zelo potrudila zanj. Takoj za tem je zunaj videla metulja in vedela, da se je "dedi prišel poslovit in sporočit, da bo navijal zame", je še sklenila.