Simona mora v areno, Tom na zagovor k Janu

Balzam za Danijelovo srce

Gospodarica Nada je nepričakovano prišla na posestvo. Presenečena je bila, da sta navsezgodaj zjutraj Jan in Tanja že molzla kravi. Hudovala se je, ker je Marjana, namesto da bila za štedilnikom, sedela za mizo in se učila. Tekmovalki je bilo nerodno in se je brž dvignila, da bi se lotila dela. Nadi ni bilo všeč niti, ko ji je Adrijana osorno odgovarjala na vprašanja. Pričakovala je malce več spoštovanja. Je pa bila navdušena nad kotičkom za zaljubljene, pod katerega se je podpisal Danijel. Tekmovalcu je njena pohvala segla do srca.