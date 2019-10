Simona žari, znova srečna v objemu moža

Res je, da smo ropali hrano. Zakaj? Ker so nam je dajali premalo za 4 odpadnike. Mi smo tudi morali preživeti v gozdu. Posebej Rene, ki je bil vseskozi lačen. Na posestvu so imeli veliko več hrane in vedno so imeli mleko in kruh.

To je bila res težka preizkušnja, ker nisem vedela, kaj me čaka v hiši v gozdu. Res je, da smo imeli zelo malo hrane. Nisem si predstavljala, da bomo odvisni od sotekmovalcev in da bomo morali trgovati za hrano.

Medtem ko so ostali tekmovalci uživali v razkošju moderne kmetije, ste morali odpadniki živeti v skromni hiši v gozdu. Kako težka preizkušnja je bila to zate?

Borut je tudi tisti, ki se ti je sodeč po tvojih izjavah najbolj zameril. Predvidevamo, da zaradi zapleta, ki se je zgodil, ko si vrnila ukradeno Pratiko. Ali se ti zdi, da se ne bi tako zelo sprla, če mu takrat ne bi grozila z maščevanjem odpadnikov?

Borut je bil tako ali tako zelo aroganten, samozavest mu je še zrasla, ko je bil glava družine. Ja, očitno je zelo zameril to, da smo vsi odpadnik lagali, ampak nam je šlo za preživetje. Toda Boruta to ni skrbelo. Kot je sam izjavil, mu je bilo vseeno, če hrane ne dobimo ves teden, in ni nam privoščil, da dihamo zrak. Pratika pa je bila pika na i, da je popenil. Sprla bi se v vsakem primeru, ker sem morala vrniti ukradeno Pratiko. Mojim odpadnikom sem morala povedati, da ves teden ne bomo dobili hrane, zato je bilo maščevanje sladko. Borut je postal hlapec in prvi dvobojevalec, ki je bitko izgubil, in to je nam odpadnikom zelo ustrezalo.

Trenja ste imeli tudi v gozdu, predvsem zaradi Bojanovih dejanj. S katerim odpadnikom pa bi skovala zavezništvo, če bi se ti znova ponudila ta možnost?

Ja, trenja so bila z Bojanom, kar sta večinoma izzvala Rene in Adrijana. Zavezništvo bi raje skovala z Bojanom, ki je zelo inteligenten in pameten človek. Škoda, da ga nisem poslušala.