Simona zasačena, branila se je z grožnjami

Ko je Simona Križnik prišla na posestvo, so člani družine opazili, da pod jopico skriva Pratiko. Odvrgla jo je na stranišču, Damjana pa jo je hitro našla. Simona se je branila z napadom, Borutu Gregoriču je zagrozila, naj se je člani družine pazijo prihodnji teden, prvi pa bo na tapeti on sam. Simona: "Maščevanje je najslajše."

Borut se ni pustil ustrahovati in ji je namenil nekaj žaljivk, nakar ga je Simona opozorila, naj se obnaša svojim letom primerno. Nato se je ponorčevala iz Borutove preobleke, družini namesto pozdrava namenila kletvico in odšla. Ali so odnosi med člani družine in odpadniki sploh lahko še slabši?