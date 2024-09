Tim: Situacija na posestvu je zelo toksična

Nik Triler se bo na dan izbora prve dvobojevalke spraševal, ali jim lahko načrt spodleti. Jasmin Cerić: "Nekaj se kuha." Nik: "Vem jaz to, ampak me je kar malo strah." Sumljiva mu bosta Stanislav Travnikar, Žiga Mohar in Žan Hronek. Tekmovalci bodo sicer izbirali med tremi služabnicami, Evo Luno Mlakar, Nušo Šebjanič in Polono Kranjc, Triler klan pa si v areni želi videti slednjo. Nik: "No, pa da vidimo, če je kdo, ki nas je izdal ta teden."