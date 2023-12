Slaba novica za Žana in Tima, izmika se jima vstopnica za superfinale

Porota mora enemu izmed finalistov podeliti vstopnico v superfinale in vse kaže, da to ne bosta Tim Novak ali Žan Simonič. Finalisti so še izvedeli, da bo pot do zmage letos še posebej težka, pred superfinalom bo namreč še ena arena.

Priročna 'skrivna naloga' Finalisti in porotniki so med opravljanjem zadnje tedenske naloge obujali lepe in malo manj lepe spomine na svoje poti v tekmovanju. Del porote pa se je kratkočasil z načrti, kako bi si privoščili Žana Simoniča. Klara Vodopivec je pojasnila, da so ga izbrali, ker si neizmerno želi zmagati. Spisali so pismo z navodili, da mora objeti tistega, ki izreče besedo 'kmetija', naloga pa mora ostati skrivna do Natalijinega odhoda. Klara mu je pismo predala z besedami: "Nekaj imam za tebe, ker vem, da nimaš velike podpore v poroti, pa da ti bo vsaj to pomagalo." Žan je bil sumničav, saj da še nihče v zgodovini Kmetije ni prišel v superfinale z objemi. A sta s Suzano Bajrić izkoristila izmišljeno nalogo in se - objemala.

Tim lobira, a zaman Tim Novak je ugotavljal, da mu voda teče v grlo, saj nihče od porotnikov ni na njegovi strani. Za nasvet, kako si lahko pribori nekaj glasov, je pobaral Luko Jurena. Ta mu je svetoval, naj Suzano podkupi s tobakom, Francu Rajšpu naj polaska in nekaj zapoje. Pri Mateji Šereg po njegovem mnenju ne bo imel možnosti, Nejcu Hočevarju pa lahko ukrade 'slackline' in ga izsiljuje, se je še domislil. Tim ni bil navdušen niti nad idejo, da naj Tamaro Talundžić udari po zadnji plati, bolj mu je bila všeč ideja, da naj pred Klaro oponaša Kristijana Kozoleta. Tim je res šel v akcijo, a njegov trud ni bil poplačan.

'Barbi na kvadrat' Suzana in Tamara sta se posebej uredili za tržnico in poželi navdušenje med finalisti in porotniki. Nejc zasanjeno: "Ne bi se branil biti na Lukovem mestu, ko prideta Suzana in Tamara na tržnico." Tim: "Srečno, Barbi na kvadrat." Izkupiček obeh porotnic je bil res bogat, prodajalec Luka pa ju je na koncu celo povabil na pijačo.

Proti koncu tekmovanja zgodi čudež Taktizirati sta namreč začela Tim in Žan. Slednji je povedal, da bi lahko vplival na izbor superfinalista, in sicer je imel v mislih Patricijo Virant, ki se je obema zdela najlažja nasprotnica. Žan: "V bistvu ima potem nekdo en rahel sprehodek do 50.000 evrov." Na koncu sta se finalista pogovarjala celo o delitvi nagrade.

Žan izve, da so njegove možnosti splavale po vodi Suzana je želela dobiti odgovor na vprašanje, zakaj jo je Žan pravzaprav izbral za porotnico. Finalist je povedal: "Da me boš čuvala, branila pred ostalimi ... Ja, zato. Ampak izgleda, da itak nimam možnosti, to sem tako ali tako vedel." Suzana mu je povedala, da so njegove možnosti splavale po vodi, kajti porota ve, da ne potrebuje bližnjic do superfinala. Žan pa ni pozabil omeniti, da si v superfinalu želi imeti Patricijo, a mu Suzana tega ni mogla obljubiti.

Dan pred superfinalom še ena arena Finalisti so lahko v Kmečkem listu prebrali, da se bodo morali za glavno nagrado boriti bolj kot kadarkoli doslej. Iz Kmečkega lista: "Letos bo pot do zmage še posebej težka, kajti en dan pred superfinalom bo še ena arena." Ob naslednjem obisku Natalije bo tako poleg imena prvega superfinalista znano tudi, kdo bo moral v areno