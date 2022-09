Slabe novice za prva dvobojevalca Petra in Damijana

Aleševa družina je sicer vstala zgodaj zjutraj, da bi se člani lotili izdelave vrat, tekmovalkam pa je glava naložil čiščenje hiše. Če bi jim ostalo kaj časa, bi lahko priskočile na pomoč pri lažjih opravilih. Tudi Majina družina je vstala zgodaj zjutraj in Andrea , ki je odraščala na manjši kmetiji, se je izkazala pri molži. Tudi njeno družino je čakala postavitev vrat in izkop zemljanke. Peter je grafični oblikovalec in se je pri vratih želel dokazati z modernim, stilskim pristopom. V igri je bila lepa nagrada, saj se bo zmagovalna družina izognila areni.

Majina družina je bila bolj sproščena, ko so člani legli k spanju. Šalili so se, Jan pa je razkril, da se je znašel in legel poleg Karin . Jan: "Jaz mislim, da me ne bo zeblo. Užival bom, pa tudi če pride kakšen medved, jaz sem tukaj na varnem." V Aleševi družini je, kot je povedal sam, super noč za seboj imel Damijan , saj je ob sebi imel Moniko . Damijan: "Lepo je imeti nekoga tako ob sebi, še posebej takšno punco, kot je Monika."

Debela laž

Maja je prosila Aleša za izmenjavo, saj Manja ne je mesa in so nujno potrebovali zelenjavo. Aleš je povedal, da vhoda na vrt ni in da je ograjen z električnim pastirjem. Omenil ji je tudi izzivalce, kar se ji je zdelo čudno. Prosila ga je, naj poskusijo dobiti vsaj nekaj zelenjave. A je to, da nimajo dostopa do vrta, bila debela laž, in tudi člani njegove družine so bili presenečeni nad bogastvom, ki so ga našli tam.

Peter prižge cigareto, Ivan izgubi živce

V Majini skupini je Ivan izgubljal potrpljenje. Zmotilo ga je, ker si je Peter vzel odmor za cigareto, medtem ko so vsi ostali delali. To mu je tudi vrgel pod nos, Peter pa se je odločil, da ne bo izgubljal energije za prepir. Ivan je zato zagrozil, da če okvir ne bo končan, bo zasul zemljanko. Nakar mu je Peter povedal, da bi se moral vsak ukvarjati s svojim delom naloge. Ivan pa je na koncu le priznal, da Peter sicer dela in da si je vzel samo en odmor. Jan je upal, da bodo člani družine ostali v dobrih odnosih, da bo gospodarica Nada na koncu zadovoljna. Bal pa se je, da bo iz dneva v dan huje.