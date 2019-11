Slačipoker: tekmovalci z nameščanjem kart nad Saro Rutar

Za mizo so sedli Luka Lampret , Tom Zupan , Rene Šantić in Sara Rutar . Slačipoker je bila igra, ki je bila na sporedu tisti večer. Medtem ko se je Luka oblekel, kot da odhaja v kraje, kjer domuje Božiček, sta bila njegova soigralca dokaj nepripravljena.

Pripravljena je bila tudi Sara Rutar, a ji to ni prav nič pomagalo. Sara je ugotavljala: "Karte danes niso moje prijateljice … Baje, da če nimaš sreče v kartah, imaš srečo v ljubezni." Rene je pojasnil: "Sara sploh ne ve, da si nameščamo karte. Po moje se ji sploh ne sanja, kaj mi igramo. Po moje je bolje, da se ona kar sleče, pa da imamo mi mir, jo gledamo in sploh ne igramo."

Seveda so hitro dosegli zastavljeni cilj in prišli do spodnjega perila. Fantje so ob pogledu na prigoljufan prizor kar vzdihovali in bili kot začarani. Sara pa se je čudila njihovim reakcijam, saj so se po njenem mnenju obnašali, kot da še nikoli niso videli dekleta v nedrčku.

