Sladko maščevanje dvojčkov, Sara razočarala Tanjo

Denis Šajher Kovačič, ki je v tem tednu hlapec, se je počutil zelo slabo. Bil je zaskrbljen in vse ga je bolelo, med drugim očitki, da nič ne dela. Tudi Jan je imel zdravstvene težave, imel je otrdel vrat, pri čemer mu je Sara poskušala pomagati s svojimi energijami. Danijel je prav takrat prišel v sobo in takoj tudi odšel. Danijel: "Kam smo mi prišli na tej kmetiji? Neverjetno."

Jezna na Danijela

Luko Lampreta so presenetili glasniki stricev iz ozadja. Ob prihodu so bili zelo resni, njemu pa je šlo na smeh. V petih minutah jim je moral povedati, kaj vse o njih vedo tekmovalci. Sabina je bila jezna na Danijela, ki mu je izdal čisto vse. Sam je glasnikom razkril, da so ga v gozd poslali zato, da bi pridobil koristne informacije. A klanu ni šlo vse po načrtih, kajti glasniki so mu naročili, da jih mora prepričati, da v gozdu ni nikogar.