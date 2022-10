'Slišala sem vzdihljaje in videla premikanje rjuh'

Na naslovnici bo namreč novica o nočnih akcijah Casanove Toma in glave družine Manje . Novica bo predvsem pri ženskem delu obeh družin sprožala različne čustvene in fiziološke reakcije. Andrea: "Malo sem razočarana." Aneta: "Bruham."

Dan se bo tudi nadaljeval sila razgibano. Glavi družin se bosta pomerili za prednost pri tedenski nalogi in to bo pomoč mojstra žganjekuhe in nekdanjega tekmovalca Franca Vozla. Kot je to v njegovi maniri, gost ne bo skoparil s komentarji na račun rezultatov dela. Ob razmajani ograji bo Aljažu očital: "Kaj te nisem nič naučil?"