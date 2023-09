Slovo Nejca in Klavdije, v bitki znova Tim, Domen in Klara

Pri tedenski nalogi se je bolje izkazala družina Marcela Verbiča. V areno sta zato morala Nejc Hočevar in Kristijan Kozole, ki je na koncu tudi slavil. Po četveroboju so polnopravni člani družine postali Tim Novak, Domen Ofak in Klara Vodopivec.

Klara Kristijanu: Bova še bližje V kajžo so se odpravili štirje dvobojevalci, Klara Vodopivec, Maja Pavlovič, Nejc Hočevar in Kristijan Kozole. Nejcu je bilo težko, ker so si člani družine želeli Kristijanove vrnitve, a se je nameraval boriti. Na poti do kajže so izmenjali nekaj besed z izzivalci in Klara je Kristijanu navrgla: "Bova še bližje." Kristijan: "Zdaj bova pa res čisto blizu." Dodal je, da je Klara super punca, Tim Novak pa ga je dražil z ukradeno polento in mu zaželel poraz v areni.

Zajtrk v kajži razkrije, da je Davidova družina kradla jajca Družina v hlevu je pripravljala zajtrk za svoja dvobojevalca, ena izmed sestavin pa so bila tudi jajca, za katera so trdili, da jih ne kradejo. Nuša Maloprav je Kristijanu predala objem in poljubček njegove družine, prebrala mu je tudi sporočila, kar se je Anji Malešič zdelo otročje. Za Nušo je h kajži z zajtrkom za dvobojevalki iz svoje družine prišla Tamara Talundžić. Ni ji ušlo, da dvobojevalca zajtrkujeta omleti. Marcel Verbič je tako dobil nov dokaz, da sosedje kradejo jajca. Glava družine se je odločil, da bo vse povedal gospodarici Nadi. Konec neke dobe Kmečki list je napovedal 'konec neke ere'. Izzivalci so morali spakirati, kajti šotor je ta dan zapiral svoja vrata. Domna Ofaka je zaradi tega stiskalo pri srcu, a je bil pripravljen na boj. 'Sami izgovori' Ko je Nada prispela na posestvo, je morala poslušati pritožbe z obeh strani ograje. David je potožil, da so bile kravice in kokoške v slabem stanju, orodje prav tako, zato so imeli manj časa za tedensko nalogo. Nada: "Sami izgovori. Pred enim tednom so bile krave umazane, zdaj so iste. Zakaj zdaj niso čiste?" Plaža Davidove družine ji ni bila preveč všeč, saj je nakazovala, da preveč radi poležavajo. Tudi karikatura nje same je ni prepričala: "Niso si me dobro ogledali. Tako obilna pa spet nisem." Družina bi lahko vse skupaj po njenem mnenju naredila v dveh urah, poleg tega niso uporabili vsega materiala.

icon-expand Gospodarica Nada o izdelkih Marcelove družine: Vse barvito in čudovito FOTO: POP TV

Zmagoslavje Marcelove družine Na drugi strani posestva je bila Nada bolj zadovoljna. Nada: "Kamor pogledam, je vse v detajlih. Vse barvito in čudovito." Zanimiv se ji je zdel tudi stolp in želela se je povzpeti nanj, a je Marcel prosil za pogovor. Povedal ji je, da sosedje kradejo jajca, da so jim vzeli tudi šivalni pribor, a to gospodarice ni ganilo: "Pritoževanje, pritoževanje, pritoževanje. Pa saj so odrasli, lahko bi se sami zmenili med sabo." Dodala je, da so sosedski odnosi naloga glav družin: "V to se jaz ne bom vmešavala." Zanimalo jo je le še, ali so uporabili ves material. Marcel je odgovoril pritrdilno. Ker so naredili več in upoštevali vsa navodila, so postali zmagovalci tedna. S tem so se izognili areni, ostali bodo v hiši, dobili bodo pitno vodo in pralni stroj. Družina se ni pozabila zahvaliti Timu Novaku, ki jim je pri nalogi pomagal.

Kristijan po velikem zaostanku izenači in povede V areno sta morala Nejc Hočevar in Kristijan Kozole. Slednji je kot drugi dvobojevalec izbiral vrsto dvoboja in odločil se je za znanje, saj zaradi lakote ni bil pripravljen na fizični obračun. Pomerila sta se v igri Slalom znanja, v kateri sta se morala do vprašanj prebiti preko ovir. Izbirala sta lahko med klini s številkami od 1 do 3, ki so hkrati pomenile število točk, ki jih je odgovor na vprašanje prinesel. Kline sta morala zabiti vsak v svojo mizo, najprej je odgovarjal tisti, ki je to storil prvi. Sprva je bil v vodstvu Nejc, nato pa je Kristijanu uspelo izenačiti rezultat. Ker jima je zmanjkalo vprašanj, sta nadaljevala s kvizom. Prvi je pravilno odgovoril in tako zmagal Kristijan, ki je kar naenkrat dobil dodatno motivacijo: "Z vsako areno sem močnejši. Ne bodo me kar tako poslali domov." Nejc je povedal, da je bila izkušnja enkratna, a je bil kljub želji po dodatnih izkušnjah in znanju vesel, da odhaja domov.

Tim, Domen in Klara spet v igri za glavno nagrado Potem ko je v areno prišla družina iz hiše, je bil čas za četveroboj izzivalcev. Ti so se pomerili v igri 'majava miza', ki so jo morali z vrvjo ves čas držati v ravnotežju in na njej postaviti stolp z napisom 'Kmetija'. Prva, ki sta pravilno zložila besedo in sta se lahko vrnila na posestvo, sta bila Tim Novak in Domen Ofak.

Klara Vodopivec in Klavdija Bertalanič sta nadaljevali sami, sestaviti pa sta morali besedo 'kmeti'. Hitrejša je bila Klara in Klavdija se je morala posloviti. Bila je žalostna, a hkrati vesela: "Ker me vseeno nekdo doma čaka." Pojasnila je: "Trenutek nepozornosti oziroma šibkosti ti poruši celo igro. Tako blizu zmage, pa ti vse pade."

Domen, Tim in Klara so postali polnopravni člani, s tem se vračajo v boj za glavno nagrado. Natalija Bratkovič je vsem zbranim povedala, da so uspeli preživeti prvi del tekmovanja, da pa je čas za novo, še težje poglavje. Natalija: "Čas je za novo družino. Na posestvo se danes iz te arene ne vračata dve, temveč ena družina. Ograja med vami danes ne obstaja." Marcelu kot glavi zmagovalne družine pa klobuk pripada še en teden.