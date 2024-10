Slovo za Lauro Beranič, neokusna dobrodošlica za Igorja Mikiča

OGLAS

Nasmejana Marjana Marjani Povše je zjutraj igralo srce ob pogledu na prazno posteljo Laure Beranič. Marjana: "Rekla je, da hodi dol k hlevarjem, zato ker je tam pozitivna energija. Sama pa ne ve, da je tukaj povzročala samo dramo." Maji Triler je povedala, da bila vesela, če se ne bi vrnila nobena njihova dvobojevalka. Igor Mikič pa je izjavil, da je Marjano lepo videti po dolgem času tako zelo nasmejano.

Laura Beranič je uvidela, kako lepo vzgojen in nekonflikten je Žan Hronek. FOTO: POP TV icon-expand

'Ni lahko biti tukaj' Laura ni pričakovala zajtrka, niti si ni želela videti članov svoje družine. Ines Dužič: "Laura je kar precej psihično nestabilna v zadnjem tednu. Res je, da je imela dosti prepirov, res je, da ni v družini zaželjena, tako da jaz jo čisto razumem. Ni lahko biti tukaj." Laura pa je povedala, da ji bo najbolj grozno, ko bo v primeru poraza morala v areni gledati celo svojo družino. Izjema je bil Žan, ki ga je po novem videla kot najlepše vzgojenega, nekonfliktnega in nepokvarjenega. Ines je še dodala, da ga je družina psihično spravila na tla. 10 steklenic olja prinese zmago modrim Tamara Talundžić je zjutraj pakirala. Bila je prepričana, da je hiša njihova, saj se jim je olje zdelo vrhunsko. Maja pa ni izgubila upanja, da bo njeno družino pred porazom morda rešila čistoča olja. Igor je tudi predlagal, da steklenice s svetlejšim oljem postavijo spredaj, a je gospodarica Nada to takoj opazila. Oglasila se je še v hlevu, kjer temnejšega olja niso skrivali, se je pa Stanislav Travnikar poskusil prikupiti s šopkom rož. Nada je obe glavi poklicala na trg, za zmagovalno pa razglasila Tamarino modro družino, ki je pridelala 10 steklenic bistrega olja, torej kar tri steklenice več od oranžne družine. Modrim tako ni bilo treba v areno, preselili pa so se lahko v hišo. Igor je povedal, da se mu hlev upira, ker tam ni tuša, ogledala in higiene. A je po njegovem mnenju obstajal še hujši scenarij, in sicer, če bi poleg njihove selitve v hlev na posestvu ostala Laura. Igor: "Da spim z njo v isti sobi. Pa raje imam še dodatne tri krave zraven, kakor njo."

Veselje modrih FOTO: POP TV icon-expand

'Alfa moški ne verjamejo govoricam' Poražena družina se je odpravila v areno, kjer se jim je pridružila tudi Tamara. Glava oranžnih je povedala, da je v Žanovi družini marsikaj neizrečenega, saj se člani bojijo Igorja. Tamara: "Igor izvaja teror nad svojo družino, ne pusti jim do besede, hoče prevzeti vodstvo." Boris Vidovič je takoj povedal, da ni nikoli povedal nič slabega o njem. Nik Triler je izpostavil, da so komentarji v areni vrgli slabo luč nanj, sam pa ga ni kritiziral. Marjana je predlagala, da naj Tamara izpostavi konkretne osebe, Igor pa je povedal: "Alfa moški ne verjamejo govoricam, oni znajo začutiti, razbrati iz ljudi, ali so pristni ali niso. Mislim, da imam tukaj ob sebi res ljudi, katere imam rad, s katerimi sem se najbolj razumel." Ko je napovedal, da se bodo ta dan znebili enega hrošča, pa je Tamara poudarila, da bi moral imeti več spoštovanja do sotekmovalcev. Druga zmaga za Ines Laura je kot druga dvobojevalka izbrala moč, zato sta se z Ines pomerili v igri Uprezi mišice. Vsaka je morala trdno držati svoj del konjskega komata, ki ga med igro nista smeli izpustiti. Pri tem sta morali na svoje stojalo obesiti tri podkve, da bi tako postali zmagovalki dvoboja. Ines je začela močno in je prva obesila podkvico, kmalu zatem še drugo in tretjo. Njeni občutki ob zmagi so bili grenko-sladki, veselilo jo je, ker bo ostala še teden dni na posestvu, a jo je zanimalo, kakšni bodo odnosi v družini.

Laura privošči zmago Marcelu Laura je članom svoje družine sporočila, naj ne počnejo stvari, ki jih bodo kasneje obžalovali. Tamari se je zahvalila za vse in dodala, da jo je pozitivno presenetila kot oseba in glava družine, pa tudi, da jim je privoščila zmago. Ni ji bilo žal, da odhaja, poleg Tamare pa bo pogrešala Ines in Marcela Verbiča, ki mu najbolj privošči zmago. Dobrodošlica za Igorja Igorja je v hlevu pričakala dobrodošlica, napis 'alfa' iz kravjih iztrebkov, poleg pa umazane in nalakirane rokavice. To je bil odgovor Tima Novaka, Žige Moharja in Stanislava na Igorjevo izjavo v mini areni. Igor se ni razburjal: "To več pove o njih, kot o nas. Nimam jaz komentarja. Jaz se na take ljudi požvižgam, dam nasmeh na obraz." Kasneje je sam mirili svojo družino, češ naj se ne zmenijo za provokacije in naj se dokažejo s trdim delom. Tamara pa je ta dan jokala pri ograji, češ da so jo člani družine razočarali in da sploh ni vedela, kaj so pripravili Igorju. Nik in Boris sta hitro pozabila na dogodek, saj so ju sosedje razveselili s palačinkami.

Igor Mikič ob prihodu v hlev. FOTO: POP TV icon-expand