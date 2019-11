Smola za Toma, njegov odhod je pretresel družino

Tomu Zupanu prednost, ki jo je pridobil z uspešnim iskanjem namigov, ni pomagala. Zmago je slavil Rene Šantić, a je bila grenko-sladka, saj si je večina tekmovalcev želela Tomove vrnitve. Zaradi nepričakovanega razpleta je bila trojica povsem na tleh.

Tom najde sporočilo stricev iz ozadja Ko se je Rene umaknil na samo, je Tom našel sporočilo stricev iz ozadja, v katerem je pisalo: "Prednost v jutrišnjem dvoboju je tvoja. Če želiš izvedeti, kakšno prednost si dobil, tik pred dvobojem to sporočilo preberi na glas." Rene je bil razočaran, ker ni našel ničesar, Sara pa se je razveselila pisma svojega očeta. V njem je napisal, da jo zelo pogrešajo in da sta ona in njen brat Erik njegov največji zaklad. Sara: "To pismo je meni res vredno zlata."

Tekmovalci so si želeli Tomove zmage Luka je zaupal Janu, da je Tom našel namig, ki ga je Rene tako vztrajno iskal dva dni. Kljub temu se je bal, da bo izgubil svojega prijatelja. Tomu je moči vlivalo pismo njegovih domačih, Reneju pa misel, da bo z morebitno zmago v šovu lahko pomagal svoji mami. Tekmovalci so se sicer bolj veselili Tomove vrnitve, celo Tanja, ki se ji Rene zdi v svojem svetu in ni sproščen. Sama ga namreč pozna kot nadvse zabavnega človeka.

Velika sreča za Reneja Rene je izbiral vrsto dvoboja, odločil se je za moč, dobila pa sta igro. Pred začetkom igre Skrita ključavnica je Tom prebral sporočilo, s tem pa mu je pripadala prednost in to je bila ena vrsta bal sena manj. Tekmovalca sta bila zelo motivirana, a se je Tom že povzpel po vrvi, medtem ko se je Rene šele poskušal dokopati do zakopanih gum. A ključ, ki ga je našel Tom, ni bil pravi, zato je moral po novega. Oba sta se istočasno napotila proti ključavnici, Tom z drugim, Rene pa s prvim ključem. Rene je imel veliko sreče, saj mu je uspelo v prvo, in je lahko začel sestavljati stolp iz gum, medtem ko je Tom moral še po tretji in nato še četrti ključ, a mu je zmanjkalo moči. Rene je bil tako zmagovalec dvoboja.

Trojica zaradi Tomovega poraza povsem na tleh Tom je povedal, da odhaja z dvignjeno glavo, Jan, Tilen in Luka pa so bili povsem potrti. Luki je bilo žal, da njihov klan ni zdržal do konca, saj po njegovem mnenju ne bi prišlo do takšnega razpleta. Tilen pa ni mogel govoriti in ga je lahko samo objel. Tom je trojici svetoval, naj še naprej držijo skupaj. Rene se je počutil, kot da je prišel na pogreb, in ne na posestvo. Jan je pojasnil, da njegov brat dvojček redko joče, ko pa se, mu je res zelo težko. Tilen je pojasnil, da se zelo hitro naveže na ljudi, kar ga tepe v življenju.

Srečen zaradi novih prijateljev Tom je povedal, da je zelo užival na posestvu. Najbolj ga je presenečalo dejstvo, da je našel tako dobre prijatelje. Dodal je, da bi morda spremenil kakšno stvar, če bi imel to možnost. Določiti je moral samo še glavo družine.

Po mrtvem teličku še mrtev petelin Tekmovalci so, potem ko je kravica izgubila telička, našli še mrtvega petelina. Jan je sklepal, da ga je zaradi pretiranega letanja za kokošmi zadela kap. Jan: "Mogoče je bil gor na kuri." Marjani pa ni bilo do smeha. Novi tarči sta Adrijana in Sara Marjana je napovedala, da bo prihodnji teden nominirala Adrijano, ki z njo ni delila čokolade. Druga kandidatka za dvoboj je bila Sara. Jan: "Skozi igro gre samo skozi kuhinjo. Jaz pravim, da to ni MasterChef, in naj še v areni kaj dobrega zakuha."

