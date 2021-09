Soglasno izglasovali dvobojevalko, a spletke s tem še niso končane

Člani družine so bili glede prvega dvobojevalca soglasni - v areno tokrat pošiljajo Mario. A če so pričakovali, da se bodo spori ob tem prenehali, so se motili - kujejo se že nove zarote. Polona je Nini zaupala (pre)veliko skrivnost, pokazalo pa se bo tudi, ali ni prevelika tudi tokratna tedenska naloga.

Na Kmetiji, ki si jo na VOYO lahko ogledate že dan pred predvajanjem na televiziji, so strici iz ozadja poskrbeli za nepričakovan razplet. Poloni so naložili enako nalogo kot Ambrožu pred časom, a Poloni jo je uspelo rešiti neverjetno hitro. Pri shrambi je našla iskano dragocenost – črn kamenček, s katerim lahko nekomu prepreči, da glasuje o dvobojevalcu in uporabi ga lahko le enkrat. Ostali člani družine so poprijeli za delo, a Ambrož je opazil, da vsi delajo ogrado, medtem ko je pri štali on sam. Svoje občutke je zaupal Nini, ki pravi, da sta z Ambrožem postala zaupnika ter si pomagata. "Lepo je imeti nekoga takega v tej norišnici," je povedala. Dela sicer na kmetiji v tem tednu ne manjka in vsak par pridnih rok se pozna.

icon-expand Kmetija FOTO: POP TV

icon-expand Maria se je lotila dela FOTO: POP TV

Dela se je resno lotila tudi Maria, ki se v družbi še vedno nekako ne najde. Bo to pripomoglo k temu, da ne bodo glasovali zanjo pri glasovanju za prvega dvobojevalca. Nina si želi, da bi se Maria vključila v družino. Marii je povedala, da jo podpira in ji stoji ob strani, a Maria ji ne zaupa. Pravi, da je "majava in vodljiva". Medtem ko je Nina skušala Mario na subtilen način prepričati, naj se vrne v hišo, sta se Karin in Polona pogovarjali o tem, da bi jo radi 'fliknili' s Kmetije. "Če hoče domov, naj gre domov," je dodala Polona. Člani družine menijo, da je Nina dobro organizirala delo, le komunikacijo bi Romana želela nekoliko izboljšati, da bi se delo bolje porazdelilo. Opazila je tudi, da ni Marie in zgrozila se je, ko je izvedela, da se Maria, namesto da bi delala, lepotiči. Glasovanje o drugem dvobojevalcu

Na posestvo je prispela voditeljica Natalija in povprašala o odnosih znotraj družine. Vsi so se strinjali, da so sedaj, ko je glava družine Nina, bolj povezani. Nastopil je čas za glasovanje o drugem dvobojevalcu in še preden so se lotili glasovanja, je Maria izrazila željo, da si želi domov in naj ji podelijo kamenčke. Nataliji je tudi povedala za pismo v njenem zvezku. Ob tem se je vnel pogovor o vsem, kar je Maria beležila v zvezek, še najbolj pa je vse zmotilo, da je za neuspehe krivila Ambroža, čeprav je Ambrož vse skupaj prenesel z dvignjeno glavo. Pri glasovanju so prav vsi kamenček postavili pred Mario, ki je tako postala prva dvobojevalka. Maria je svojega poklonila Majdi iz preprostega razloga – v življenju se je ne želi več videti. Drugega dvobojevalca bodo naslednjič izbirali med ženskami.

Še nekaj nerazčiščenih zadev Maria se je pogovarjala z Nino, Polona in Romana sta ujeli delčke pogovora in kot pravita, imata dovolj vseh spletk. "Vedno sem se postavila na tvojo stran," je medtem Nina povedala Marii, ki nikakor ni mogla razumeti, kako jo je lahko trikrat vprašala, zakaj se ne vrne. "Razočarana sem nad Nino", je komentirala Maria. "Boji se družine."

Polona in Romana sta razglabljali o tem, kdo bi bila primerna druga dvobojevalka. Polona je povedala, da upa, da se bo v vlogi druge dvobojevalke preizkusila prav Romana, češ da je edina sposobna preživeti noč v kajži z Mario Romana medtem razmišlja o moči ali spretnosti. Družini bi se rada ponudila za dvobojevalko, a ima pomisleke.

Pogovor je stekel tudi med Ambrožem, Aljažem, Anžetom in Tilnom. Aljaž je prepričan, da Ambrož preveč zadržuje svoja čustva in se boji, da bo eksplodiral, tako kot je Jan. "Jaz se ne rabim prepirati, se umaknem, si mislim svoje … ampak pametnejši odneha," je samozavesten Ambrož. V vseh teh prerekanjih so nekateri člani družine pozabili na nalogo, a je Franc dal vedeti, da ni več časa za lenarjenje. Člane družine je opomnil, naj ne hitijo, češ da tako uničujejo material, ker ne odmerijo pravilno, a ekipa na drugi strani je razpredala o vsem drugem kot o nalogi. Glavni pogovor med Tjašo, Nino in Romano je bil – kdo bo druga dvobojevalka. Romana tudi s tem odgovorom ni bila zadovoljna – po pogovoru s Polono, Nino in Tjašo, je odšla še do Majde. Majda si dvoboja ne želi, boji se že oditi v kajžo z Mario. Zaupni pogovor med Nino in Polono Polona je Nini zaupala, da je imela skrito nalogo. Pokazala ji je celo listek in razkrila, kaj je našla. Razkrila ji je, da ima v posesti črn kamenček, ki ji prinaša posebno moč. Obljubila je, da bo to uporabila, ko bo ogrožena katera od njiju. Nina ji je morala obljubiti, da ne bo izdala niti Ambrožu.

Dan se je prevesil v noč in znova so se pogovori vrteli okoli druge dvobojevalke. Aljaž in Lina igrata svojo igro in imata svojo taktiko, za katero verjameta, da ju lahko privede do zmage. Lina je celo iskreno povedala, da želi svojo taktiko položiti v uste drugim sotekmovalcem. Ji uspeva na subtilen način vcepiti svoje mnenje v glave drugih tekmovalcev? Dejstvo je, da so se oblikovali že klani in boj za obstanek bo iz tedna v teden težji. Že prav kmalu bo torej znano, katera izmed tekmovalk se bo proti Marii borila za obstanek. A pot do druge dvobojevalke bo vse prej kot gladka.