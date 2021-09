Kdo so štirje gostje na Kmetiji?

Letošnja sezona resničnostnega šova Kmetija je polna presenečenj, skrivnosti in preobratov. Najprej je bilo v hiši osem članov družine, nato se jim jih je pridružilo še osem. Dva sta šov zapustila in že so tu štirje novi obrazi. Spoznajte štiri goste, ki bodo premešali štrene. Dve od štirih že poznamo iz Sanjskega moškega.

Polona Kranjc Starost: 19 let

Kraj: Dol pri Ljubljani

Poklic: ekonomska tehnica Polona je v preteklosti že nastopila v resničnostnem šovu Sanjski moški. Vešča je nekaterih kmečkih opravil, a se bolj kot dela na kmetiji veseli same izkušnje. Že nekaj let je vegetarijanka, večjih živali, recimo konjev, pa se boji. V šov vstopa samska, pripravljena na nova poznanstva, a na intimnost pred kamero ni pripravljena. Opisuje se kot 'trmasta, eksplozivna in zabavna'.

icon-expand Polona Kranjc FOTO: Ana Gregorič

Tadej 'JETSKI' Kolar Starost: 31 let

Kraj: Ljubljana

Poklic: umetnik Tadej je vezan in pravi, da partnerica njegove odločitve, da odide v šov, ni bila najbolj vesela, a ga podpira. V ljubezen pred kamero ne verjame. Pravi, da ne zna opravljati nobenega kmečkega opravila, in boji se, da ga člani družine ne bodo sprejeli, da ga bodo razjezili s pametovanjem ali zahrbtnostjo. Najbolj bo pogrešal Instagram, lepa oblačila, nakupovanje in slikanje.

icon-expand Tadej 'JETSKI' Kolar FOTO: Ana Gregorič

Nina Radi Starost: 32 let

Kraj: Maribor

Poklic: grafična oblikovalka Tudi Nina se je širni Sloveniji že predstavila v šovu Sanjski moški. Veseli se nove izkušnje, z veseljem poprime za vsako delo in že od mladih nog rada pomaga, kjer le lahko. Pri hrani ni izbirčna, le mleka in mlečnih izdelkov ne uživa zaradi alergije. Na Kmetijo prihaja samska, a ni nujno, da se bo samska tudi vrnila. "Nikoli ne veš, kje se lahko zgodi ljubezen," pravi. Vseeno pa dodaja, da je golota pri njej rezervirana za partnerja. "Če ne bi imela problemov z goloto pred kamero, bi verjetno služila z erotiko ali pa v porno industriji, ne pa kot grafična oblikovalka."

icon-expand Nina Radi FOTO: Ana Gregorič

Mattia Rutar Starost: 20 let

Kraj: Koper

Poklic: maneken Mattia je vešč kmečkih opravil, le krave ne zna molsti. Veseli se, da se bo imel priložnost naučiti tudi tega. O svojem ljubezenskem življenju pravi, da 'je zakomplicirano'. Je iznajdljiv in se bo prilagajal situacijam – vse, da bi prišel do zmage. Tudi do golote pred kamero nima predsodkov, a je pri izbiri partnerice menda precej izbirčen.

icon-expand Mattia Rutar FOTO: Ana Gregorič