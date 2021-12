Šok za Romano ob prihodu iz Kmetije

Ko je prišla iz šova in si ogledala pretekle oddaje, je bila Romana Lavrič šokirana, saj od sotekmovalcev ni pričakovala takšne dvoličnosti. Najbolj so jo šokirale Tjašine izjave. Zaupala pa je tudi, kakšno je stanje glede spora z Nino in Ambrožem.

Romana Lavrič prihaja iz kmečkega okolja in je vajena najrazličnejših opravil. Da je delavna in spretna, je dokazala tudi na Kmetiji, v areni pa ji je malce zmanjkalo, in tako se je morala tik pred velikim finalom posloviti od članov družine in sedla na klop porotnikov. Kaj vse se je dogajalo v preteklih oddajah, si lahko ogledate na VOYO, ki omogoča tudi ekskluziven enodnevni predogled oddaj. Ob koncu njenega boja za glavno nagrado 50.000 evrov smo z Romano poklepetali tudi mi. Kakšna izkušnja je bil zanjo nastop v šovu Kmetija in kakšni so njeni načrti za prihodnost? Najprej iskrene čestitke za borbenost v areni. To sicer ni bil vaš prvi dvoboj. Je bil v primerjavi s preteklim bolj zahteven? Je bilo morda kaj treme?

Najlepša hvala. Definitivno je bil ta dvoboj veliko bolj zahteven kot pretekli, saj sem imela veliko več treme. Poleg treme pa sem se tiste dni pred dvobojem zdravstveno počutila zelo slabo. Če bi lahko izbirali, koga bi želeli videti med zadnjimi štirimi tekmovalci v šovu?

Najprej sebe, potem pa Karin, Lino in Tjašo.

Sotekmovalci so večkrat očitali, da sedite na več stolčkih in da se ne znate odločiti, s kom bi držali. Je to res ali je bil del vaše taktike ta, da vzdržujete nekakšno ravnovesje v odnosu z vsemi?

Vse bi bilo drugače, če bi tudi sama igrala bolj pokvarjeno igro in se igrala s figuricam, tako kot so se oni z mano. Sama taktike nisem imela, bila sem skoraj takšna, kot sem drugače. Franc je nekajkrat poudaril, da razen njega za živali ni skrbel nihče drug. Kaj se je v resnici dogajalo?

Haha, normalno, Franc je za vse sam. Večina je delala in skrbela za živali, tako ali tako pa smo imeli seznam za hlev. No, nekateri so imeli roke v žepih in hodili gor in dol.

Ne moremo mimo vašega spora z Nino in Ambrožem. Kakšna je trenutno situacija?

Z Nino nimamo nekaj pretiranih stikov, bolj samo to, kar je nujno. Z Ambrožem pa sva vse razčistila in zdaj gradiva dobre prijateljske odnose.

Na trenutke je delovalo, kot da vam je Ambrož všeč. Je bila nenadna preusmeritev njegove pozornosti na Nino tudi eden izmed razlogov za slabo voljo?

Ambrož mi nikoli ni bil všeč, bil pa mi je vzor. Dostikrat sem iz njegove strani dobila dobre nasvete, zato sem včasih dejala, da mi je kot starejši brat. Slaba volja pa je bila prisotna samo pri Ambroževi vrnitvi na posestvo zaradi strahu in krega, katerega sem pričakovala. Tjaša je pred kamero večkrat odkrito priznala, da bo izkoristila vašo dobroto, naivnost – kakšni so občutki, ko pogledate pretekle oddaje in vidite, koliko je bilo igre, pretvarjanj in spletk?

Iskreno, bila sem šokirana! Tjaša mi je celotno igro delovala najbolj poštena do mene, a se je vse izkazalo za drugače. Ko sem gledala oddaje, sem si govorila, ali sem res tako naivna, da tega nisem videla? Zdaj, ko je vsega konec, pa sem se odločila, da Kmetijo vzamem kot eno izmed najboljših izkušenj v življenju in pustim vse slabo tam, s seboj pa vzamem le lepe spomine, ki sem jih preživela na posestvu, in smeh. Tudi s Tjašo sem v super odnosu. Je kaj, kar bi, če bi šli znova v šov, počeli drugače?

Igrala bi igro, ali pa tudi ne bila bi to, kar sem, z malo več 'jezika', in ne bi se pustila, da tolčejo po meni.

Prihajate s kmetije s tradicijo. Je prepoznavnost v tem pogledu dobrodošla?

Dosti ljudi je klicalo in še kliče in sprašuje mojo mami, ali je to na TV njena hčer ali pa morda kakšna sorodnica. Prepoznavnost je večja, povpraševanje tudi ,ampak trenutno Covid preveč vpliva na naše delo, tako žal je, upam pa, da bo naslednja turistična sezona boljša. Čeprav je bila že letos kljub vsemu odlična. Kako boste sicer izkoristili prepoznavnost?

Želim, da bi ljudje, ki vedo zame ta trenutek, to vedeli tudi čez 5 let, zato se bom potrudila in delala na tem, da bo tako. Mogoče mi bo malo lažje, ker naš turizem že poznajo, sicer pa smo malce razširili ponudbo med tem časom, ko sem bila na Kmetiji, uredili smo postajališča za avtodome (PZA). S tem bom privabila ljudi in obdržala prepoznavnost. Bi se še kdaj udeležili resničnostnega šova? Boste mogoče poskusili že v naslednji Kmetiji? Prijave so že odprte …

Z veseljem mogoče katerega drugega ali pa ravno Kmetijo. Pustimo se presenetiti.