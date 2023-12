Solze, klani in ljubezenske iskrice: kaj je zaznamovalo letošnjo Kmetijo?

V predzadnji epizodi spletne oddaje Kmetija: Cela štala smo obudili spomin na dogajanje na posestvu. Iz tedna v teden smo se poslavljali od tekmovalcev, dokler jih ni ostalo zgolj pet. V finalni teden in v boj za glavno nagrado so se uvrstili Alen, Nuša, Patricija, Tim in Žan. Le kdo bo na koncu osvojil naslov zmagovalca 10. sezone Kmetije in domov odnesel 50 tisoč evrov?

Preden izvemo odgovor na to vprašanje, smo se še enkrat spomnili, kaj vse je zaznamovalo letošnjo sezono? Tudi letos ni manjkalo čustev, vse od solz in smeha pa do sporov in prijateljstev. Preskočile so tudi ljubezenske iskrice. Jubilejna sezona je postregla s še več dvoboji, kot smo jih bili vajeni do sedaj, tedenske naloge pa so od tekmovalcev zahtevale številne veščine.

Spremljajte poslednje epizode Kmetije na POP TV ter že dan prej na VOYO. Dogajanje bomo podrobno spremljali tudi na 24ur.com, kjer bomo prihodnji teden v zadnji epizodi spletne oddaje Kmetija: Cela štala gostili tudi zmagovalca oziroma zmagovalko.