Solze silaka: Upam, da sta ponosna

Denis Šajher Kovačič velja za morda fizično najmočnejšega tekmovalca letošnje sezone šova Kmetija . Že 15 let trenira judo, sprva je živel za ta šport, nato so prišle poškodbe. Denis iskreno: "Pa v glavi nisem imel najbolj urejeno. Tako kot tu ... Nikoli nisem najbolj verjel vase."

In da je mera polna, je v zadnjem tednu doumel, da na posestvu ne more nikomur zaupati. Denis: "Lahko mu zaupaš do neke mere, ampak slej ko prej ti bo obrnil hrbet." Ob tem se je spomnil dobrih občutkov, kako se lahko kot judoist vedno zanese na trenerja in sotekmovalce.

Morda je za njegovo počutje kriva tudi neuslišana ljubezen do Sare Rutar , zagotovo pa neusmiljena bitka za glavno nagrado, česar se je začel zavedati v tretjem tednu šova, ko so se začela silna taktiziranja. Denis: "Tu pa sem se kar malo izgubil, ker niti malo nisem pričakoval česa takega."

22-letnik iz Maribora je v težkih trenutkih pogrešal tudi starše. V čustvenem sporočilu je večkrat poudaril, kako zelo rad jih ima in da jim to premalokrat pove. Upa, da so najpomembnejši ljudje v njegovem življenju ponosni nanj, in jim želi dokazati, da je sposoben priti do finala. Denis: "Vse bom naredil za to, da se vrnem kot zmagovalec."

Nocoj bo znano, kdo se bo z Denisom pomeril v areni. Ne zamudite ob 20. uri na POP TVali že zdajpojdite na VOYO.