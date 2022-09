Solze v gozdu: 'Lepo bi jih bilo slišati'

Ivanova družina je ponoči mlela pšenico, pri tem pa po tleh stresla nekaj zrn. Ivan se je razburjal, nakar so se vsi dodobra nasmejali. Jan je priznal, da je bil sprva jezen na svojo prejšnjo družino, ker so si namesto njega zaželeli Aneto , a se je z novimi člani lepo ujel. Danijelina družina pa je medtem ugotavljala, da sosedje zaostajajo za njimi, a je Ivan zagotavljal, da so vsi motivirani in da jim zmaga ne uide. Bil je vesel, da ima po novem ob sebi Jana, na katerega lahko bolj računa kot na drugega Jana in Petra .

Aleš je kasneje dobil sporočilo svoje hčerke Naje in komaj je čakal, da jo spet vidi. Monika pa je dobila sporočilo svoje sestre z družino. Napisali so, da jo zelo pogrešajo, a naj zdrži do konca. Monika je povedala, da je njena nečakinja njena sreča in da jo obožuje. S Karin sta tolažili druga drugo, saj sta obe pogrešali domače in prijatelje. Karin: "Lepo bi jih bilo slišati."

Manja in Maja sta na oglasni deski zagledali fotografije kmetovalcev tedna, to so bili doslej Denis , Karin in Andrea . Maja je bila mnenja, da si Andrea z molžo, pranjem oblek in kuhanjem ni zaslužila tega naziva. Sami namreč poprimeta tudi za fizična dela. Maja: "Ona je igralka, ona igra." Kakšno igro igra, še ni ugotovila, ni pa se ji zdela poštena: "Če ne moreš opravljati težkih fizičnih del, nimaš tu kaj iskati."

Natalija je družini poklicala na trg, da bi se znova odkrito pogovorili o odnosih. Danijela je povedala, da trenutno zaradi nesoglasij vlada zatišje. Vsaka družina je vztrajala pri svojem, češ da menjave niso bile poštene. Težava je bila tudi v tem, kdo bi moral klicati koga. Maja je povedala, da bi se morali glede jajc dogovarjati posebej, nakar je Aljaž vzrojil in jo prekinil, češ da igra. Maja je ocenila, da so sosedje postali vzvišeni, odkar je pri njih Aljaž.

Članice Ivanove družine so se po vrnitvi v hlev razburjale, ker so moški člani družine na trgu izpostavili, da naj bi pojedle več od njih. Maja se je jezila, ker so se o tem pogovarjali s sosedi, omenila je tudi, da sta Jan in Peter popila štiri litre mleka na dan. Maja je želela razčistiti z Janom, ki je priznal, da sta to res omenila sosedom. Spomnila ga je, da so bili vsi na istem, in mu dopovedovala, da bi morali težave reševati znotraj družine, s sosedi pa se sploh ne bi smeli pogovarjati. Andrea je še dodala, da je Jan sebičen, nezrel in razvajen.

Ivanova družina tokrat ni izbirala drugega dvobojevalca, saj je bilo že jasno, da se bosta v primeru poraza pri tedenski nalogi v areni pomerila oba Jana. Danijelina družina pa je morala izbrati Anetino nasprotnico. Denis je kamenček dal Jožici, ki si je želela domov, Aljaž, Aneta in Tom so glasovali enako. Karin je dobila Jožičin glas, Danijela pa je najstarejši tekmovalki dala zadnji kamenček, zato je Jožica postala druga dvobojevalka.

Aljaž lobira, Peter vohuni

Aljaž je medtem Ivanu povedal, da je Maja glavna pobudnica ideje, da bi se znebili moških. Ivan jo je branil, češ da sta on in Maja edina motivirana za igro, vsi ostali pa si želijo domov. Jan je izpostavil, da je Aljaž največji taktizer na posestvu. Peter je nato prišel k Danijeli na dnino in razkril, da bo pri tem preveril, koliko pšenice so namleli, z informacijo pa bo pomagal družini v hlevu. To je tudi storil, Ivan pa je sumil, da mu Danijelina družina ni iskreno povedala, koliko moke so v resnici namleli.

Danijela povzdigne glas, a to hitro obžaluje

Ta dan je Manja našla pet jajc. Ivan je povedal, da vidi samo tri. Pojasnil je, da je dober kot kruh, a le če so drugi pošteni do njega. Jan pa sosedom ne bi dal niti enega jajca. A se jih je do menjave nabralo še več in nazaj so na Ivanovo presenečenje dobili štiri jajca. Je pa Danijelo razjezila Jožica, ki je temu nasprotovala. Sosedom bi dala manj jajc, saj je imela občutek, da člani Ivanove družine jajca kradejo. Jožici ni bilo všeč, ker je Danijela povzdignila glas. Kasneje se je glava družine opravičila, pojasnila je, da je imela vsega dovolj in je vzkipela. Jožica je opravičilo sprejela, a je tudi dodala, da si takšnega odnosa ne zasluži.

