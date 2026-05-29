Kmetija

Sotekmovalci enotni: Aleksandra si zmago resnično zasluži

Ljubljana, 29. 05. 2026 17.31 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Tjaša Železen Alen Podlesnik +1
Igor Mikič

Aleksandra April je zmagovalka 12. sezone šova Kmetija. V velikem superfinalu je v dveh od treh disciplin premagala Jana Zoreta in si s tem prislužila 50 tisoč evrov. "Po navadi sem vedno vse delala za druge, zdaj sem pa končno nekaj naredila zase," je povedala po zmagi in svoj dosežek opisala kot čudež, ki ji bo omogočil nov začetek v življenju. Sotekmovalci pa so si bili enotni, da si zmago resnično zasluži.

"Če sedaj hčerko pokličem in ji rečem, da sem zmagala, bo rekla, da se hecam, da to zagotovo ni res" je tik po zmagi v finalni areni dejala zmagovalka 12. sezone šova Kmetija Aleksandra April. Da ima možnosti za uspeh, pa je takoj vedel njen sotekmovalec Igor Mikič. "Vedel sem, da je vešča. Ko jo bolje spoznaš, vidiš, da za tem obrazom stoji mehka, prijazna in delavna ženska."

Aleksandra April je zmagovalka 12. sezone šova Kmetija.
Aleksandra April je zmagovalka 12. sezone šova Kmetija.
FOTO: POP TV

Zmago ženske se je razveselila tudi voditeljica Natalija Bratkovič. "Že nekaj let nismo imeli ženske zmagovalke in gledalci ter gledalke vsako leto sprašujejo, zakaj ne more zmagati ženska ter da se tekmovalke vedno pokorijo moškim.Vidite, ni to nujno pravilo!"

Aleksandra se je po zmagi oglasila tudi v POPkastu. Da se je prijavila v oddajo, ji absolutno ni žal, zmaga pa zanjo ne pomeni le naziva in denarne nagrade, ampak tudi začetek novega življenja. Več TUKAJ.

'Nisem hotela verjeti, da je sploh kakšna možnost, da zmagam'

Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
Tako bo zmagovalka Kmetije porabila 50 tisoč evrov
Petar in Anastasia na Otok ljubezni? Ujeli so ju na castingu
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Napihnjenost ni 'normalna': strokovnjaki opozarjajo na skrite težave
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Najprej šok, nato olajšanje: zadnji dnevi prenove so vse obrnili na glavo
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Ja, Chef!
Gepack
Sanjski moški
Kotlina
