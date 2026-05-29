Sotekmovalci enotni: Aleksandra si zmago resnično zasluži

"Če sedaj hčerko pokličem in ji rečem, da sem zmagala, bo rekla, da se hecam, da to zagotovo ni res" je tik po zmagi v finalni areni dejala zmagovalka 12. sezone šova Kmetija Aleksandra April . Da ima možnosti za uspeh, pa je takoj vedel njen sotekmovalec Igor Mikič . "Vedel sem, da je vešča. Ko jo bolje spoznaš, vidiš, da za tem obrazom stoji mehka, prijazna in delavna ženska."

Zmago ženske se je razveselila tudi voditeljica Natalija Bratkovič. "Že nekaj let nismo imeli ženske zmagovalke in gledalci ter gledalke vsako leto sprašujejo, zakaj ne more zmagati ženska ter da se tekmovalke vedno pokorijo moškim.Vidite, ni to nujno pravilo!"

Aleksandra se je po zmagi oglasila tudi v POPkastu. Da se je prijavila v oddajo, ji absolutno ni žal, zmaga pa zanjo ne pomeni le naziva in denarne nagrade, ampak tudi začetek novega življenja. Več TUKAJ.