Spodletelo jim je, v areno gre Božidara

Načrt, ki so ga skovali Denis, Borut in Danijel, je padel v vodo. Božidara se je žrtvovala za dvojčka Klobasa, ki tudi ta teden ne gresta v areno. Odločilen je bil Renejev glas, zato se novopečeni klanovec nadeja protiuslug, a se bo morda moral obrisati pod nosom.

Denis Toplak kot glasnik Tom se je moral vrniti na posestvo na izbor prvega dvobojevalca. Iz gozda sta ga opazovala glasnika stricev iz ozadja Miha Kavčič in Denis Toplak, ki je občudoval razkošje v hiši nekdanjih odpadnikov, ki je po novem domovanje črnih ovc. Sam je bil kot tekmovalec ene izmed preteklih sezon šova deležen občutno skromnejših razmer.

Božidara zaupa dvojčkoma Božidara je Adrijani zatrjevala prav nasprotno od tega, kar naj bi dan poprej zaupala Marjani, torej, da se bo žrtvovala za dvojčka. Adrijana ji je želela odpreti oči in ji dopovedati, da bi morale ženske stopiti skupaj, kajti v nasprotnem primeru se lahko kar poslovi od nagrade. Božidara pa je prepričana, da bi ji dvojčka v primeru zmage namenila del nagrade.

Rene želi v Janov klan Rene se je poskušal pridružiti klanu Jana Klobase. Ugotovil je namreč, da gre dvojčku taktiziranje dobro od rok. Jan mu je v zameno za zavezništvo obljubil, da mu bo razkril svojo taktiko, glasovanje pa bo prva priložnost, da Rene dokaže, da si zasluži njegovo in Tilnovo zaupanje.

Načrt pade v vodo Denis je na izboru prvega dvobojevalca povedal, da ga je Božidara razočarala z izjavo, da bi rada šla v areno. Tekmovalka je to potrdila, nato pa se je začelo glasovanje. Izkazalo se je, da je Božidara uspela prepričati dovolj tekmovalcev, Denisov in Danijelov načrt pa je tako padel v vodo. Jan: "Še en dokaz, da imamo res skoraj vse pod kontrolo."

Jan ne zaupa Reneju Takoj po izboru prvega dvobojevalca je Jan svoje načrte zaupal Reneju. Dogovorila sta se, da bosta razčiščevala morebitne nesporazume in ničesar ne bosta delala na lastno pest. Rokovala sta se in prisegla na svoji mami, nakar je Jan povedal, da se mu zdi Rene naiven, ker pričakuje, da ga bo pripeljal do finala. Moti ga, ker sedi na več stolčkih, zato mu ne more zaupati.

Tom ne more verjeti svojim očem Tom ni mogel verjeti svojim očem, ko sta ga v hiši pozdravila Miha Kavčič in Denis Toplak. Takoj ju je vprašal, zakaj sta prišla, a mu tega še nista hotela razkriti. Miha je ocenil, da je Tom svoji mladosti navkljub precej pameten. Tomu sta povedala, da ne more zaupati nikomur, da ga bosta tudi njegoava domnevna zaveznika dvojčka enkrat pustila na cedilu. Tom je povedal, da je pripravljen na to možnost in da se namenoma drži v ozadju.

Kaj pa naloga? Simona, Luka in Danijel so komentirali Reneja, Saro, Tanjo in Denisa, ki so se sončili na pomolu. Ni se jim zdelo prav, da se niso posvečali nalogi. Marjana se je spraševala, kdo bo delal, ko Danijela ne bo več na posestvu.

Simona ali Adrijana? Božidara je zaupala Adrijani, da ne bo upoštevala želje svojih sotekmovalcev, in ne bo izzvala Marjane, temveč Simono, saj so jo zmotile laži, ki jih je izrekla pred Natalijo. Bala se je samo, da bo Simona v primeru poraza za glavo družine znova imenovala Denisa, zato je po tihem premišljevala tudi o Adrijani, saj bi tako lahko njihov klan uresničil svoje načrte.

Presenečenje za Toma Tom je izvedel, da sta Denis in Miha glasnika stricev iz ozadja, česar pa ne sme povedati nikomur. Njuna naloga je, da mu pomagata, to pa je bilo tudi vse, kar sta mu zaupala, zat je bila pred Tomom nemirna noč.

