Kmetija

Spogledljivi pogledi, Carmen sta všeč dvojčka Jan in Žan

Velenje, 04. 02. 2026 21.30 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Carmen Osovnikar je prvič obiskala družino, med obiskom pa je preskočilo nekaj iskric med njo in postavnima dvojčkoma Janom in Žanom Zoretom. Tekmovalci so za prvo dvobojevalko izbrali Lano Pečnik, ki je za svojo usodo krivila Nušo Šebjanič.

Spogledljivi pogledi med Carmen, Janom in Žanom

Carmen Osovnikar je na posestvo prinesla orodje, s katerim si bo družina pomagala pri tedenski nalogi. Dino Kurtović je bil očaran: "Diva, v krznu, glamur, škornji. Diva bo diva." Njej pa sta v oči padla dvojčka Jan in Žan Zore, ki sta koketirala in se trudila okoli nje. Carmen: "Samo moram paziti, ker je to lahko taktika, da me dobijo na svojo stran."

Kreg, vpitje, drame

Družina je že zjutraj naletela na težavo, saj so krave pobegnile iz hleva. Žiga Florjan Sedevčič je dogodek pripisal temu, da se je tja naselil hudič: "Kreg, vpitje, drame." Vrag je tako odnesel šalo, jajca in mleko. Lana Pečnik je poudarila, da jajc tako ali tako ne bi dala hiši, saj jim še vedno niso vrnili Pratike. Mimogrede se je sporekla z Janom Zoretom, nakar je mednju posegel Žiga: "Ne razumemo mi vsi, da smo mi ena družina." A je bil v spopadu dveh močnih karakterjev povsem nemočen.

Franc Vozel je bil v skrbeh zaradi pobega krav. Zavedal se je, da bi jih gospodarica pošteno oštela. Potrdil je Žigove besede: "Tisto, ko se mi kregamo, pa vpijemo okoli živine, to zagotovo vpliva nanje. Isto kot človek, tudi živina potrebuje mir." Žiga je kmalu zatem dal pobudo, da bi hlev in hiša zakopala bojno sekiro, a je družina vztrajala, da je težava v Lani in njenem obnašanju. Pričakovali so opravičilo, dobili pa so tri jajca in pogovor z Janom. Slednji je v Lanini potezi videl kanček spoštovanja.

Neobvladljiva situacija?

Tekmovalci so izbirali prvega dvobojevalca, pred tem je Žiga molil: "Dragi Oče, hvala ti za vse darove. Blagoslovi tistega, ki bo izbran danes za igralca v areni in naj premaga zlo in hude jezike." Družina je Nataliji Bratkovič potožila, da sta kravi pobegnili, skupaj z njima pa načrti za kokošnjak. Nuša Šebjanič je bila iskrena, da so hlevu odtujili Pratiko, Lana pa se jim je maščevala. Glava družine Ema Dragišić je priznala, da situacije ne obvladuje. Natalija je poudarila, da so vsi tekmovalci ena družina, poleg tega lahko le hlapci in dekle z opravljeno nalogo poskrbijo za to, da bodo dobili meso.

Kar 12 glasov za prvo dvobojevalko Lano

Tekmovalci so ime prvega dvobojevalca zapisali vsak na svoj list papirja. Jan, Mark Baržić, Urška Gros, Dejan Guzej, Nuša, Juš Čop in Žan so glasovali za Lano. Aleksandra April je v želji, da bi zaščitila tekmovalke, glasovala za Gregorja Merdausa. Dino je glasoval za Lano, prav tako Alenka Weiss, Franc in Ema. Glasovali so tudi v hlevu, kjer pa so si glasove razdelili med seboj, tako da je vsak dobil en glas.

Lana je tako dobila kar 12 glasov in bo morala v prvo areno letošnje sezone. Za razplet je krivila Nušo, njeno sposobnost manipulacije in to, da tekmovalci nimajo hrbtenice. Skrbelo jo je, ker nima Pratike, a je bila odločena, da bo ostala močna, pogumna, in da bo šla naprej z dvignjeno glavo. Pomerila se bo s tekmovalcem ali tekmovalko iz hiše, ki bo na glasovanju prejel največ glasov. O drugem dvobojevalcu bo odločala tudi Carmen.

Lana Pečnik bo prva dvobojevalka v prvi letošnji areni.
Lana Pečnik bo prva dvobojevalka v prvi letošnji areni.
FOTO: POP TV

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

