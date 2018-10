Spor: Denis med tekmovalci zanetil požar

Povratniki so prišli kot gosti turistične kmetije in ena njihovih nalog je, da tekmovalcem, svojim gostiteljem, čim bolj otežijo življenje. Morajo biti kar se da razvajeni in zahtevni. A zabava se tu ne konča. Denis se je taktično odločil, da tekmovalce med seboj spre in, kot sam pove, to niti ni bilo tako težko.

Kaj je bilo jabolko spora in kdo je komu metal polena pod noge, pa si lahko ogledate v današnji Kmetiji, ki bo na sporedu na POP TV nocoj ob 21. uri.